Η σπαρακτική υπόθεση της κακοποίησης ενός βρέφους που ήρθε στο «φως» της δημοσιότητας από τον Πύργο, με τις αποκαλύψεις να προκαλούν φρίκη και αγανάκτηση έχει σοκάρει τη τοπική κοινωνία.

Θυμίζουμε πώς ένα κοριτσάκι μόλις 10 μηνών έζησε εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του συντρόφου της μητέρας του, ενώ εκείνη που έπρεπε να το προστατεύει παρέμενε αμέτοχη μπροστά στα μαρτύριά του.

Οι εικόνες που αντίκρισαν οι γιατροί ήταν αποκαλυπτικές της φρίκης που είχε βιώσει το μικρό πλάσμα: πάνω από 40 τραύματα και πληγές κάλυπταν το σώμα του, μαζί με κατάγματα στα πόδια. Οι δύο κατηγορούμενοι επικαλέστηκαν ατύχημα, μια εκδοχή που κανείς δεν πείθεται να πιστέψει.

Σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών, ο σύντροφος της μητέρας έκαιγε το βρέφος με αναμμένο τσιγάρο και το δάγκωνε, διαπράττοντας πράξεις που δύσκολα χωράει ο νους.

Η μητέρα, από την πλευρά της, ισχυρίστηκε στην απολογία της ότι ζούσε υπό τον τρόμο του συντρόφου της και δεν τολμούσε να παρέμβει, εξήγηση που δεν έγινε αποδεκτή από τη δικαιοσύνη.

Η κακοποίηση φαίνεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο και συνεχίστηκε αδιάκοπα έως τις 16 Μαρτίου, όταν μια καταγγελία έβαλε τέλος στον εφιάλτη. Το βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Πύργου και κατόπιν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, όπου διαπιστώθηκε το πλήρες μέγεθος της βαρβαρότητας που είχε υποστεί.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε προφυλάκιση.

Το κοριτσάκι νοσηλεύεται, ένα αθώο πλάσμα που αγνοούσε παντελώς ότι οι άνθρωποι που έπρεπε να το αγαπούν έγιναν η μεγαλύτερη απειλή για τη ζωή του.