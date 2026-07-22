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Ασυνείδητος οδηγός ταξί εθεάθη στη Λεωφόρο Θησέως στην Εκάλη να ρίχνει το τσιγάρο του δύο φορές στη μέση του δρόμου.

Την ώρα που έχει σημάνει «κόκκινος» συναγερμός σε όλη τη χώρα, ο συγκεκριμένος κύριος ρισκάρει την πιθανότητα πυρκαγιάς στην πιο πευκόφυτη περιοχή της Αττικής.

Το συγκεκριμένο συμβάν υπενθυμίζει σε όλους για ακόμη μία φορά την ανάγκη συνείδησης και ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Ακολουθεί η δομημένη σύνοψη των βασικών κανόνων πρόληψης και προετοιμασίας της Πολιτικής Προστασίας:

Απαγορεύσεις κατά την αντιπυρική περίοδο

–Καύση: Απαγορεύεται αυστηρά το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και απορριμμάτων.

–Υπαίθριες Εργασίες: Απαγορεύεται η χρήση εργασιών που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. ηλεκτροσυγκόλληση, χρήση τροχού) στην ύπαιθρο.

–Ψησταριές: Απαγορεύεται το άναμμα υπαίθριων ψησταριών ή η χρήση γκαζιού σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.

–Κάπνισμα: Απαγορεύεται το πέταγμα αναμμένων τσιγάρων στην ύπαιθρο και σε υπαίθριους χώρους.

Υποχρεώσεις καθαρισμού ιδιοκτησιών

–Ιδιοκτήτες οικοπέδων: Υποχρεούνται να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους από ξερά χόρτα, φύλλα και κλαδιά, και να απομακρύνουν εύφλεκτα υλικά για την πρόληψη της εξάπλωσης πυρκαγιάς.

–Υποβολή Δήλωσης: Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να υποβάλλουν σχετική δήλωση καθαρισμού στο Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Προετοιμασία κατοικίας κοντά σε δάσος

-Δημιουργήστε αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι απομακρύνοντας τα ξερά χόρτα.

-Αποθηκεύστε τα καυσόξυλα σε ασφαλή και κλειστό χώρο.

-Κλαδέψτε τα δέντρα τουλάχιστον $3 μέτρα μακριά από το σπίτι.

-Εξοπλιστείτε με πυροσβεστήρες και λάστιχο ποτίσματος επαρκούς μήκους.