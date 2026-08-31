Στη σύλληψη μιας 32χρονης προχώρησαν το πρωί της 27ης Αυγούστου στην Εκάλη αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απείθεια.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η κατηγορούμενη αξιοποιούσε την ιδιότητά της ως οικιακή βοηθός για να αποκτά πρόσβαση σε κατοικίες στην Εκάλη και την Αγία Παρασκευή.

Από το εσωτερικό των σπιτιών αφαίρεσε κοσμήματα ιδιαίτερα μεγάλης χρηματικής αξίας, με τη συνολική της λεία να εκτιμάται πως αγγίζει τις 40.000 ευρώ. Η παράνομη δραστηριότητά της είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025.

Για να καλύπτει τα ίχνη της και να αποφεύγει τη σύλληψη, η 32χρονη χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας στις συναναστροφές της, ενώ κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου προέβαλε αντίσταση και αρνήθηκε να συνεργαστεί.

Στο πλαίσιο των ερευνών, στην κατοχή και την οικία της βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ η συλληφθείσα οδηγήθηκε ήδη στον αρμόδιο Εισαγγελέα.