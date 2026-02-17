Δύο μόλις ημέρες μετά τη δολοφονία του 43χρονου ισοβίτη στις Φυλακές Δομοκού, ο 38χρονος Βούλγαρος βαρυποινίτης, που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία, υποστηρίζει μέσω του δικηγόρου του Αθανάσιου Τάρτη, ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας.

Ο συνήγορος υπεράσπισης υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε προσχεδιασμός και ότι το περιστατικό προέκυψε από έντονη λογομαχία και αιφνίδια κλιμάκωση.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Ο 43χρονος φέρεται να “έλεγχε τη φυλακή” και να είχε απειλήσει τόσο τον Αρχιφύλακα, όσο και συγγενικά του πρόσωπα.

Ο κατηγορούμενος είχε μεταβεί στο αρχιφυλακείο για να διαμαρτυρηθεί σχετικά με μία μεταγωγή.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, το θύμα φέρεται να έκανε κίνηση να τραβήξει όπλο, γεγονός που – σύμφωνα με την υπεράσπιση – οδήγησε σε συμπλοκή και πυροβολισμούς».

Ο δικηγόρος σημειώνει, επίσης, ότι ο εντολέας του φέρει τραύμα στο χέρι, το οποίο – όπως λέει – θα εξεταστεί ιατροδικαστικά.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε υλικό από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται έξω από το αρχιφυλακείο, καθώς και σε συνάντηση του θύματος λίγο πριν το περιστατικό με τον Αλκέτ Ριζάι.

«Δεν υπάρχει συμβόλαιο θανάτου»

Η υπεράσπιση απορρίπτει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο οργανωμένης δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος ενήργησε για να προστατεύσει τον Αρχιφύλακα και τον εαυτό του.

Όπως μεταφέρει ο συνήγορος, ο 38χρονος δηλώνει:

«Έκανα ό,τι μπορούσα για να σώσω τον Αρχιφύλακα και τον εαυτό μου. Βρισκόμουν σε κατάσταση άμυνας υπέρ τρίτου και άμυνας υπέρ του εαυτού μου».

Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα την ερχόμενη Παρασκευή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.