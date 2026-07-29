Eπανέρχεται στην επικαιρότητα η δολοφονική επίθεση σε βάρος 69χρονου κτηνοτρόφου στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου, μετά τη σύλληψη τεσσάρων ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται για το σοβαρό περιστατικό που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2024, στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου.

Ο κτηνοτρόφος περιέγραψε με λεπτομέρειες την επίθεση που δέχθηκε, ενώ η διωκτικές αρχές οδηγήθηκαν στη σύλληψη των δραστών – όχι όμως και του ηθικού αυτουργού – από την ανάλυση των καμερών ασφαλείας, τις διαδρομές μιας ύποπτης μοτοσικλέτας, τις τηλεφωνικές συνομιλίες και έτσι κατάφεραν να συνθέσουν το παζλ της εγκληματικής ενέργειας.

Οι δράστες τότε τον είχαν ξυλοκοπήσει άγρια, ενώ τον πυροβόλησαν και μάλιστα του έκοψαν και τη γλώσσα!

Οι συλληφθέντες οδηγούνται σήμερα Τετάρτη (29/7) στον ανακριτή για να απολογηθούν.

«Έκανα τον πεθαμένο»

Ο 69χρονος κτηνοτρόφος, όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού κατάφρε να ξεγελάσει τους δράστες κάνοντας τον πεθαμένο, δεν μπορούσε να μιλήσει εξαιτίας της κομμένης γλώσσας του και ό,τι είπε το έκανε γραπτώς αφού δεν μιλούσε.

«Μόλις έπεσα κάτω με πυροβόλησε… Αφού με πυροβόλησε, έδεσε τα πόδια. Η φωνή του δράστη ήταν γνωστή. Με σκουντούσε, έκανα τον πεθαμένο. Μετά έδεσε τα πόδια ενώ φυσούσα και μου έκοψε γλώσσα με σουγιά. Σταμάτησα να κουνιέμαι…», περιγράφει ο παθών.

Σε μεταγενέστερη κατάθεσή του, ο κτηνοτρόφος αποκάλυψε πως ο δράστης κινούνταν με ψυχραιμία «επαγγελματία» και εκτελούσε εντολές. Μάλιστα, την ώρα που το θύμα παρίστανε τον νεκρό, άκουσε τον δράστη να μιλά μέσω ασυρμάτου ή κινητού και να λέει τη λέξη: «πέθανε».

Συγκεκριμένα κατέθεσε: «Αυτός που ήρθε στο υπόστεγο και με χτύπησε θεωρώ ότι ενεργούσε κατόπιν εντολών και όχι επειδή είχε κάτι ο ίδιος. Ήταν ψύχραιμος και κινούνταν σαν επαγγελματίας. Με χτύπησε στο κεφάλι με κάτι βαρύ και στρογγυλό. Έπεσα πίσω, μπήκε στο δωμάτιο και άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Κατάλαβα ότι με τραυμάτισε αλλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω πού.

Πήγε και έκλεισε την πόρτα και με ένα μαχαίρι μου έκοψε τη γλώσσα. Δεν θυμάμαι αν μου έπιασε το πρόσωπο ή αν την έκοψε μόνο με το ένα χέρι. Έμεινε στον χώρο λίγο ακόμη και με σκουντούσε, πιθανόν για να διαπιστώσει αν ζω. Σε αυτό το διάστημα κατάλαβα ότι μιλούσε με κάποιον. Δεν ξέρω αν ήταν κινητό ή ασύρματος, πάντως εγώ είχα μείνει ακίνητος και παρίστανα τον νεκρό, οπότε τον άκουσα να λέει “πέθανε”. Άκουσα τη φωνή να του απαντά, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε. Άνοιξε και έκλεισε το φως μία-δύο φορές. Εγώ είχα τα μάτια κλειστά και δεν ξέρω τι άλλο έκανε. Φεύγοντας πυροβόλησε άλλες δύο φορές».

Το καρτέρι στο σκοτάδι και η εν ψυχρώ επίθεση

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, ο δράστης προσέγγισε το ποιμνιοστάσιο στις 04:48 τα ξημερώματα, κινούμενος σκυφτός, με κουκούλα, γάντια και έχοντας καλυμμένα όλα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αφού «τρύπωσε» σε χώρο που δεν κάλυπταν οι κάμερες ασφαλείας, περίμενε στο σκοτάδι για σχεδόν δύο ώρες.

Ο 69χρονος κτηνοτρόφος έφτασε στο σημείο στις 06:30.

Μόλις απενεργοποίησε τον συναγερμό και κατευθύνθηκε προς την αποθήκη, ο δράστης τον ακινητοποίησε χτυπώντας τον στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο και στη συνέχεια εκτέλεσε τέσσερις πυροβολισμούς με βραχύκαννο περίστροφο, τραυματίζοντάς τον στη σπονδυλική στήλη, τα άκρα και το χέρι.

Η διαφυγή του δράστη και η ύποπτη μοτοσικλέτα

Ο εκτελεστής αποχώρησε από τον χώρο στις 06:42. Από τις κάμερες καταγράφηκε να βουτά στιγμιαία το χέρι του σε γούρνα με νερό και να κατευθύνεται προς αγροτική έκταση. Οι αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο προσωρινής απόκρυψής του σε κοντινό φαράγγι για να αποφύγει τους συγγενείς του θύματος που κατέφθαναν.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη διαδρομή μιας μοτοσικλέτας ανωμάλου δρόμου. Ο αναβάτης, φορώντας κράνος και σκούρα ρούχα, καταγράφηκε στις 03:08 στους Αρμένους και μέσω ορεινών, αγροτικών δρόμων έφτασε στο Βιλανδρέδο στις 03:34.

Δεκατρία λεπτά μετά την επίθεση, η ίδια μοτοσικλέτα καταγράφηκε να απομακρύνεται ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία προς απομακρυσμένο οικισμό.

Τα πιθανά κίνητρα και οι παλιές διαφορές

Σύμφωνα με την Ασφάλεια Ρεθύμνου, πίσω από την άγρια επίθεση κρύβεται ένα πλέγμα αντιπαραθέσεων.

Εκτός από τις προστριβές για κτηματικές διαφορές και τις τοπικές δημοτικές εκλογές, οι αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο το κόψιμο της γλώσσας να αποτελούσε συμβολική εκδίκηση για παλαιότερη υπόθεση χασισοφυτείας, την οποία η πλευρά των κατηγορουμένων απέδιδε σε διαρροή πληροφοριών από τον 69χρονο.

Παράλληλα, συνεκτιμώνται δύο προγενέστερα περιστατικά, η κλοπή του καταγραφικού συστήματος από το ποιμνιοστάσιο τον Ιούνιο και η επίθεση με καυστικό υγρό σε συγγενικό πρόσωπο του 69χρονου.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη του φυσικού αυτουργού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αναδρομή στην υπόθεση: Η δολοφονική ενέδρα στο Βιλανδρέδο και το χρονικό της κλιμάκωσης

Το πρωί της Παρασκευής 6 Σεπτεμβρίου 2024, η τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου και ολόκληρη η Κρήτη συγκλονίστηκαν από την είδηση μιας πρωτοφανούς σε αγριότητα επίθεσης.

Ο 69χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε αιμόφυρτος μέσα στο ποιμνιοστάσιό του στο χωριό Βιλανδρέδο, φέροντας πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς στα άκρα και τη σπονδυλική στήλη, καθώς και βαρύτατο ακρωτηριασμό στη στοματική κοιλότητα.

Ο 69χρονος, παρά τα τραύματά του, κατάφερε να καλέσει στο τηλέφωνο τον έναν από τους γιους του μόλις πέντε λεπτά μετά την επίθεση.

Ο γιος του έσπευσε στο σημείο και τον εντόπισε αιμόφυρτο, με τον πατέρα του να καταφέρνει να αρθρώσει τις πρώτες του λέξεις: «Φώναζα και μου έκοψαν τη γλώσσα».

Η μάχη για τη ζωή: Από το Νοσοκομείο Ρεθύμνου στο ΠΑΓΝΗ

Η κατάσταση του 69χρονου κρίθηκε ακαριαία εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς το θύμα είχε υποστεί 6 έως 7 πλήγματα από σφαίρες (αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για βολές από περίστροφο ή πιστόλι) και έχανε ασταμάτητα αίμα.

Το θύμα αρχικά είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου το ιατρικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένου αγγειοχειρουργού, έδωσε μάχη για να σταθεροποιήσει την αιμορραγία από τη μηριαία αρτηρία.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων στη σπονδυλική στήλη και τα αγγεία, αποφασίστηκε η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Εκεί, ο 69χρονος υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση από εξειδικευμένη ομάδα για την αφαίρεση της βολίδας που είχε καρφωθεί στη σπονδυλική του στήλη, ενώ παράλληλα αποκαταστάθηκαν τα τραύματα στα άκρα και τη στοματική κοιλότητα.

Μετά την ολοκλήρωση των επεμβάσεων, οι θεράποντες ιατροί ξεκίνησαν σταδιακά τη διαδικασία αφύπνισης από την τεχνητή καταστολή.

Το πρώτο «χτύπημα»: Η επίθεση με καυστικό υγρό στον Κουμπέ

Από τις πρώτες ώρες της έρευνας, τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρεθύμνου συνέδεσαν τη δολοφονική επίθεση στο ποιμνιοστάσιο με ένα προγενέστερο, επίσης σοκαριστικό περιστατικό που σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου 2024.

Στις 31 Ιουλίου 2024, στην περιοχή Κουμπές Ρεθύμνου, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα τύπου scooter και είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κράνη, έστησαν καρτέρι στον 26χρονο γιο του κτηνοτρόφου.

Την ώρα που ο νεαρός στάθμευσε το όχημά του για να μεταβεί στην εργασία του, οι δράστες του επιτέθηκαν εκτοξεύοντας καυστικό υγρό στο πρόσωπο και τα μάτια.

Ο 26χρονος νοσηλεύτηκε για εβδομάδες με σοβαρά εγκαύματα, ενώ ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης στο ένα του μάτι.

Για την επίθεση εκείνη, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στις 14 Αυγούστου 2024 στη σύλληψη τριών ατόμων, ενώ ένας 40χρονος συντοπίτης της οικογένειας προφυλακίστηκε ως ηθικός αυτουργός.

Το υπόβαθρο της διαμάχης: Γη, περάσματα και προειδοποιήσεις

Όπως αποκάλυψε η οικογένεια του 69χρονου, οι δύο επιθέσεις αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας και πηγάζουν από βαθιές κτηματικές διαφορές.

Η οικογένεια υποστήριξε ότι δεχόταν πιέσεις να πουλήσει μια έκταση γης στο Βιλανδρέδο, εντός της οποίας βρίσκεται και το πατρικό σπίτι του 69χρονου.

Παράλληλα, υπήρχε έντονη τριβή με άλλη οικογένεια της περιοχής για το δικαίωμα διέλευσης και βοσκής των αιγοπροβάτων.

Πριν από τις επιθέσεις, το θύμα είχε βρει επανειλημμένα σκισμένα τα λάστιχα του αγροτικού του αυτοκινήτου, γεγονός που αξιολογήθηκε εκ των υστέρων ως στάδιο εκφοβισμού.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. και οι κάμερες ασφαλείας

Στο πλαίσιο των ερευνών για τον εντοπισμό του φυσικού αυτουργού της επίθεσης της 6ης Σεπτεμβρίου, η Αστυνομία αξιοποίησε το οπτικό υλικό από το σύστημα παρακολούθησης που είχε εγκαταστήσει ο ίδιος ο κτηνοτρόφος στο ποιμνιοστάσιο.

Στις κάμερες καταγράφηκε ένα αυτοκίνητο να καταφθάνει στον χώρο, το οποίο ανήκει σε πρόσωπο που βρισκόταν σε ευθεία αντιπαράθεση με την οικογένεια του θύματος για τα περάσματα.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Σεπτεμβρίου 2024, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν εφόδους και έρευνες σε σπίτια και υποστατικά υπόπτων τόσο στο χωριό του 69χρονου όσο και σε γειτονικούς οικισμούς του Ρεθύμνου.

Το πλέγμα των στοιχείων αυτών, από τις κάμερες, τις επισυνδέσεις και το ιστορικό της αντιπαράθεσης, αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία η Ασφάλεια Ρεθύμνου «έδεσε» μεταγενέστερα τη δικογραφία, οδηγώντας τελικά στη σύλληψη των τεσσάρων ατόμων ως εμπλεκόμενων στην υπόθεση.