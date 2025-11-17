Μπαίνουν στο σπίτι ανενόχλητοι για να κάνουν διάρρηξη, χωρίς καν να μπουν στον κόπο να κρύψουν τα πρόσωπά τους. Μάλιστα, για να εντοπίσουν όσα θέλουν να πάρουν μαζί τους δεν διστάζουν να ανάψουν ακόμα και τα φώτα. Ο λόγος για 4 νεαρούς διαρρήκτες που εισέβαλαν σε σπίτι στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στο Μπουρνάζι στις 14 Νοεμβρίου και άρπαξαν κοσμήματα και κινητά.

Κινήθηκαν με άνεση στο χώρο, έψαξαν σε συγκεκριμένα σημεία για να πάρουν τα κοσμήματα της ιδιοκτήτριας και τελικά φεύγοντας πήραν και ένα …πιστολάκι μαλλιών.

Η υπόθεση έχει καταγγελθεί στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, που προσπαθεί να ταυτοποιήσει τους θρασύτατους διαρρήκτες, από το βιντεοληπτικό υλικό της οικιακής κάμερας.

Δείτε το βίντεο: