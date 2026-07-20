Ένα νέο σοκαριστικό περιστατικό βίας ανηλίκων συνέβη χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου μια 15χρονη μαθήτρια έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ξυλοδαρμού από συνομήλικές της, οι οποίες μάλιστα κατέγραφαν τις εφιαλτικές στιγμές με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και τις εκπαιδευτικές αρχές για την κλιμάκωση των περιστατικών βίας. Μάλιστα, στην συγκεκριμένη υπόθεση ομάδα από ανήλικες βρέθηκε σε υπερηψωμένο σημείο, κάνοντας … εξέδρα και ενθάρρυνε τον καβγά, με προτροπές.

Το χρονικό της επίθεσης

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι γιατροί του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου ενημέρωσαν την Αστυνομία ότι το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένο και σε κατάσταση σοκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, νωρίτερα, η 15χρονη βρέθηκε περικυκλωμένη από ομάδα κοριτσιών, οι οποίες άρχισαν να τη βρίζουν και να τη προπηλακίζουν. Γρήγορα η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τις δράστιδες να επιτίθενται με σφοδρότητα στο ανήλικο κορίτσι.

Η 15χρονη δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα και γροθιές στο κεφάλι και το πρόσωπο ενώ την ώρα που το θύμα δεχόταν την επίθεση, μέλη της ομάδας κατέγραφαν τη σκηνή με τα κινητά τους, με σκοπό να «ανεβάσουν» το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το κορίτσι, φέροντας τραύματα και σε κατάσταση ισχυρού σοκ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών από τους γονείς της.

Συνελήφθησαν οι γονείς

Μετά την καταγγελία του περιστατικού από την οικογένεια του θύματος, η ΕΛ.ΑΣ. κινητοποιήθηκε άμεσα για την ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων ανηλίκων.

Σε βάρος των κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ενώ παράλληλα συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ παράλληλα εξετάζεται η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στη 15χρονη μαθήτρια.