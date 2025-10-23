Zougla Newsroom

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του επιχειρηματία Αργύρη Παπαργυρόπουλου ο οποίος έχει χάσει το σπίτι του στη Γλυφάδα σε πλειστηριασμό.

Για την συγκεκριμένη περιπέτειά του έχει μιλήσει πολλές φορές στο Zougla.gr

Σήμερα το πρωί, δικαστικός κλητήρας, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων ζήτησαν από τον επιχειρηματία να φύγει οριστικά από την οικία του, έπειτα από εκτέλεση δικαστικής απόφασης για κατάσχεση ακινήτου λόγω χρεών.

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος όπως λέει στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα, αιφνιδιάστηκε διότι περίμενε τουλάχιστον μια προθεσμία κάποιων ημερών προκειμένου να μπορέσει να μαζέψει όλα του τα πράγματα. Ο ίδιος όπως τόνισε δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι του εάν δεν μαζέψει όλα του τα πράγματα.

«Ότι έγινε, έγινε, μπορεί να έχουν κάνει λάθος οι δικηγόροι. Ζητάω ένα μήνα παράταση για να μπορέσω να φύγω από το σπίτι αλλά δεν μου την δίνουν», λέει και προσθέτει: « Ήρθαν ξαφνικά να με βγάλουν από το σπίτι. Το ξέρω ότι το έχω χάσει αλλά περίμενα ένα χαρτί για να μου δίνει προθεσμία να φύγω. Προθεσμία θέλω για να μαζέψω τα πράγματά μου. Δεν ζητάω πολλά, έναν μήνα παράταση. Έχουν έρθει να με βγάλουν έξω. Ήρθαν ξαφνικά να με πάρουν να βγω έξω. Είμαι με τη φόρμα. Άλλαξαν και τις κλειδαριές».

Aκούστε τι είπε ο επιχειρηματίας στη «Ζούγκλα»:

Δείτε περισσότερες εικόνες από το σημείο: