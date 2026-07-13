Το πολυμήχανο ελληνικό μυαλό βρήκε μία ακόμη χρήση για τα ηλεκτρικά πατίνια, παρά το γεγονός ότι δεν ενδείκνυται από τις προδιαγραφές λειτουργίας τους. Tρεις νεαροί στα Χανιά μετέτρεψαν το ηλεκτρικό πατίνι σε.. κλαρκ και μετέφεραν πάνω του ένα πλυντήριο. Κάμερα καταστήματος τους «συνέλαβε» επί τω έργω.

Το βίντεο δημοσίευσε το zarpanews.gr, με το σκηνικό να καταγράφεται το βράδυ της Τετάρτης στο κέντρο των Χανίων.

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