Στη σύλληψη τεσσάρων οδηγών μηχανών μεγάλου κυβισμού που έκαναν «κόντρες» σε δρόμους της Αττικής προχώρησε τα ξημερώματα η ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής οργάνωσε ειδική εξόρμηση για τον εντοπισμό οδηγών μηχανών, που συγκεντρώνονταν μαζικά μέσα από καλέσματα συμμετοχής σε κλειστές ομάδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και κινούνταν στο οδικό δίκτυο της Αττικής, έχοντας αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας με σκοπό την διεξαγωγή αυτοσχέδιων αγώνων και ελιγμών εντυπωσιασμού.

Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ο.Ε.Π.Τ.Α. πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Βαρυμπόμπης μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού να πραγματοποιούν αυτοσχέδιους αγώνες, κινούμενοι με υπερβολική ταχύτητα άνω των 200χλμ/ώρα και ενεργώντας επικίνδυνους ελιγμούς και ελιγμούς εντυπωσιασμού (σούζες).

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί ακολούθησαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας τις δίκυκλες μοτοσυκλέτες σε όλη την κίνησή τους προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό των αναβατών και τις ακινητοποίησε επί της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος του ΣΕΦ.

Εκεί συνελήφθησαν 4 οδηγοί και το Α’ Τμήμα Τροχαίας Πειραιά σχημάτισε δικογραφία σε βάρος τους για επικίνδυνη οδήγηση και για διατάραξη κοινής ησυχίας καθώς διαπιστώθηκε ότι οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες στερούνται σιγαστήρα, προκαλώντας εκκωφαντικούς θορύβους από την κίνηση με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Οι 4 μοτοσυκλέτες κατασχέθηκαν, ενώ οι οδηγοί τους οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα.