Ψηφιακή έρευνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πραγματοποίησαν τα στελέχη της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., με στόχο τον εντοπισμό παράνομων οδηγικών συμπεριφορών που καταγράφονται και δημοσιοποιούνται στο ίντερνετ.

Στο πλαίσιο των ελέγχων, εντοπίστηκε οπτικοακουστικό υλικό σε δημοφιλή πλατφόρμα, το οποίο απεικόνιζε σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Επικίνδυνοι ελιγμοί και ιλιγγιώδεις ταχύτητες

Στα επίμαχα στιγμιότυπα, καταγράφονται δύο αναβάτες μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα σε κεντρικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου, όπως οι Λεωφόροι Κηφισιάς, Βουλιαγμένης και Αθηνών. Οι οδηγοί προέβαιναν σε επικίνδυνους ελιγμούς, κάνοντας επίδειξη ικανοτήτων (σούζες) και παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.

Ταυτοποίηση των δραστών και κατάσχεση μοτοσικλέτας

Αξιοποιώντας το βιντεοληπτικό υλικό, οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στην ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, διακριβώνοντας τα στοιχεία ενός 25χρονου ημεδαπού και ενός 35χρονου αλλοδαπού.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Επιπλέον, οι Aρχές εντόπισαν και προχώρησαν στην κατάσχεση της μοτοσικλέτας του 35χρονου.

Η σχετική δικογραφία, που συνέταξε η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, διαβιβάζεται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.