Για ακόμη μία φορά οι περιοχές της Εκάλης και της Νέας Ερυθραίας είναι χωρίς ρεύμα, με τους κατοίκους να δηλώνουν αγανακτισμένοι, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που υπόκεινται σε αυτήν την ταλαιπωρία, χωρίς να έχουν ιδέα, για το τι μπορεί να συμβαίνει.

Έπειτα από καταγγελίες που δεχτήκαμε στη «Ζούγκλα» από κατοίκους και των δύο περιοχών, επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο φορέα, το ΔΕΔΔΗΕ, και αφότου ενημερωθήκαμε από το τμήμα αναγγελιών πως η βλάβη έχει καταχωρηθεί, στη συνέχεια μιλήσαμε με το τεχνικό τμήμα.

Σύμφωνα με τα όσα μας είπαν, η βλάβη είναι εκτεταμένη και στις δύο περιοχές και θα αποκατασταθεί μέχρι τη 13.00 το μεσημέρι. Από αυτό το σημείο και έπειτα ξεκινά το «ανορθόδοξο» της ιστορίας. Όταν ρωτήσαμε για τα αίτια της βλάβης, μας είπαν ότι δεν τα γνωρίζουν και πως απλά έχουν εντοπίσει ένα πρόβλημα στη γραμμή μέσης τάσης, που εξυπηρετεί τις δύο περιοχές.

Όμως πού αρχίζουν τελικά και πού σταματούν οι δικαιολογίες; Πώς γνωρίζουν πότε θα γίνει η αποκατάσταση της βλάβης, εφόσον δεν γνωρίζουν τα ακριβή αίτια και έχουν απλά μια γενικότερη εικόνα για το τι μπορεί να συμβαίνει;

Από την άλλη πλευρά γιατί δεν έχουν κάνει ενδελεχείς ελέγχους στα σημεία αυτά, αφού δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται διακοπή ρεύματος, άρα όπως μας επεσήμαναν, υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα με την ποιότητα της τάσης στις συγκεκριμένες περιοχές, που πρέπει να αξιολογηθεί και να αποκατασταθεί από τον αρμόδιο φορέα. Οι κάτοικοι δε μπορούν να ταλαιπωρούνται και πόσο δε μάλλον οι ηλικιωμένοι, οι μητέρες με νεογνά ή οι άνθρωποι που ζουν με μηχανική υποστήριξη.

Επιτέλους, ας πράξουν τα αυτονόητα.