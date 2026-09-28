Ασυνείδητος οδηγός κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Ωραιοκάστρου, φτάνοντας το κοντέρ του αυτοκινήτου στα 310 χιλιόμετρα την ώρα. Ο ίδιος είχε τη φαεινή ιδέα να καταγράψει την πράξη του σε βίντεο και να το αναρτήσει στο TikTok, διαφημίζοντας όλο καμάρι το επικίνδυνο κατόρθωμά του και παραβιάζοντας τον μισό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το οπτικό υλικό κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου μέσα από έναν λογαριασμό που περιέχει μόνο το συγκεκριμένο απόσπασμα, το οποίο αναμένεται σύντομα να αφαιρεθεί από τις Αρχές. Το όχημα που πρωταγωνιστεί στο βίντεο είναι μία BMW M5 E60, ένα μοντέλο εξοπλισμένο με ατμοσφαιρικό κινητήρα V10 5,0 λίτρων, απόδοσης 507 ίππων.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη ή του οδηγού του οχήματος, προκειμένου να τον συλλάβει και να τον οδηγήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.