Στη σύλληψη ενός 24χρονου προχώρησαν οι αρχές στη Μύκονο, βάζοντας «φρένο» στη δράση του για διακίνηση πληθώρας ναρκωτικών ουσιών στο νησί. Ο νεαρός είχε μετατρέψει κατοικία στην περιοχή της Φτελιάς σε «καβάτζα» φύλαξης και προετοιμασίας των ουσιών.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του οργανώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Αυγούστου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες. Ο 24χρονος κινούνταν στο νησί με μοτοσικλέτα, την οποία χρησιμοπούσε για τις μετακινήσεις του και τη διανομή των ναρκωτικών.

Η «γκάμα» των κατασχεθέντων

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο κατοικίες που σχετίζονται με τον συλληφθέντα, οι αστυνομικοί εντόπισαν μεγάλη ποικιλία ουσιών, συσκευασμένων σε εκατοντάδες έτοιμα «φιξάκια»:

219 φιξάκια κεταμίνης (συνολικού βάρους 125,9 γραμμαρίων)

50,5 γραμμάρια κοκαΐνης (εκ των οποίων τα 7,5 γραμμάρια σε 15 φιξάκια)

52 γραμμάρια «ροζ κοκαΐνης» (με 2 γραμμάρια χωρισμένα σε 4 φιξάκια)

382 δισκία Ecstasy (καθώς και 15 επιπλέον γραμμάρια σε μορφή σκόνης)

47 φιξάκια MDMA (συνολικού βάρους 23,5 γραμμαρίων)

152 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Παράλληλα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 3.310 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η πληθώρα των ετοίμων προς πώληση συσκευασιών επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τη δικογραφία, «τη συστηματική δραστηριότητα διακίνησης» στην οποία εμπλεκόταν ο 24χρονος. Ο συλληφθείς οδηγείται σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.