Έτρεχε σαν «δαιμονισμένος» πάνω στις δυο ρόδες της μοτοσικλέτας του, κάνοντας σούζες σε δρόμους της Αττικής. Σαν να μην έφτανε που έβαζε σε κίνδυνο όσους κινούνταν δίπλα του, ο 23χρονος αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα «κατορθώματα» του.

Δεν τον έβλεπαν όμως μόνο οι εκατοντάδες χρήστες του διαδικτύου αλλά και οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σε ένα από αυτά τα βίντεο, που είχε στον προσωπικό του λογαριασμό, ο νεαρός έκανε σούζα για 20 δευτερόλεπτα, περνώντας δίπλα από ένα λεωφορείο.

Τελικά οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να σχηματίσουν σε βάρος του δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση.

Η υπόθεση υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε πουλήσει εδώ και περίπου έναν χρόνο την μοτοσικλέτα – πύραυλο.

