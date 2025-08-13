Τις 100.000 φτάνουν τα στρέμματα που έχουν επηρεαστεί τις τελευταίες 24 ώρες από τις έξι μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα (Αχαΐα, Πάτρα, Χίος, Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Πρέβεζα), σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του meteo.gr.

Τα στοιχεία προέρχονται από τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 3:00 τα ξημερώματα σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου.

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα έξι μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

Χίος: ~40.000 στρέμματα Μοιραίικα Αχαΐας: ~20.000 στρέμματα Ζάκυνθος: ~17.000 στρέμματα Φιλιππιάδα: ~18.000 στρέμματα Παλιάμπελα Πρεβέζης: ~2.500 στρέμματα Πάτρα: ~2.000 στρέμματα

Οι αριθμοί που δίνονται παραπάνω ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ, αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών.

Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.

Δείτε τους σχετικούς χάρτες: