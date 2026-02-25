Εκατοντάδες κρασιά και δεκάδες αποστάγματα από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο διεκδικούν από σήμερα μια από τις διακρίσεις του 26ου διαγωνισμού «Thessaloniki Wine & Spirits Trophy», που εκκίνησε το πρωί στη Θεσσαλονίκη και θα διαρκέσει έως και τις 27 Φεβρουαρίου.

Τα 974 κρασιά και 71 αποστάγματα που διαγωνίζονται φέτος (αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με πέρυσι) θα αξιολογηθούν από έξι διαφορετικές επιτροπές, στις οποίες μετέχουν 30 διακεκριμένοι γευσιγνώστες-κριτές από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και φυσικά την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στην κορυφή της διοργάνωσης βρίσκεται ο πρόεδρος του διαγωνισμού και πρώτος Έλληνας Master of Wine, Κωνσταντίνος Λαζαράκης, ενώ πρόεδροι των επιτροπών είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι κριτές και opinion leaders, με τους υψηλότερους τίτλους στον χώρο του κρασιού και των αποσταγμάτων, ήτοι Masters of Wine (ΜW) και Master Sommeliers (MS).

Αναλυτικότερα, στα πέντε τραπέζια της κριτικής επιτροπής οίνου του φετινού διαγωνισμού προεδρεύουν οι: Elizabeth Gabay (MW), Ελευθέριος Χανιαλίδης (MS), Natasha Hughes (MW), Roderick Smith (MW και πρόεδρος του Institute of Masters of Wine) και Matthew Wilkin (MS). Στο 6ο τραπέζι της διοργάνωσης, στην επιτροπή των αποσταγμάτων, ηγείται ο Ανδρέας Ματθίδης DipWSET, Principal of Spirits School για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του WSPC, καθώς και ο ιδρυτής και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Οινοχόων.

«Μεγάλο παράσημο» για το ελληνικό κρασί ο φετινός διαγωνισμός

Η κριτική επιτροπή πλαισιώνεται από ομάδα έξι εκπαιδευόμενων κριτών, υψηλού ωστόσο επιπέδου γνώσεων, από την Ελλάδα, την Ινδία και τη Σουηδία. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρώτος Ελληνας MW, Κωνσταντίνος Λαζαράκης, επισήμανε ότι η φετινή διοργάνωση είναι για τον ίδιο «πολύ σημαντικό σημείο καμπής του διαγωνισμού». Κι αυτό γιατί ο θεσμός των εκπαιδευόμενων κριτών άρχισε να αποδίδει καρπούς.

Με βάση τον θεσμό αυτόν, νεαροί άνθρωποι υψηλού επιπέδου γνώσεων στον χώρο του κρασιού, καλούνται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με δικά τους έξοδα (εισιτήρια, διαμονή, σίτιση), με προοπτική «αν τα πάνε καλά, να κληθούν στον διαγωνισμό τον επόμενο χρόνο ως κανονικοί κριτές, φυσικά με όλα τα έξοδα πληρωμένα», εξηγεί.

Στο πλαίσιο αυτό, φέτος υπάρχει μια συμμετοχή εκπαιδευόμενου κριτή από τη Βόρεια Ευρώπη και μια από τη μακρινή Ινδία. «Αυτές οι συμμετοχές είναι για εμένα ένα μεγάλο παράσημο, φυσικά όχι μόνο για τον διαγωνισμό, αλλά για το ελληνικό κρασί. Γιατί, για να μπει κάποιος σε τέτοια διαδικασία, σημαίνει ότι αγαπάει το ελληνικό κρασί. Κι αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα κορυφαίο κομπλιμέντο και για τον διαγωνισμό» προσθέτει.

Παράλληλα με την κριτική επιτροπή εργάζεται η οργανωτική επιτροπή και ομάδα υποστήριξης του προέδρου του διαγωνισμού, αποτελούμενη από εκπροσώπους αμπελοοινικών φορέων της Ελλάδας και συγκεριμένα: τον ΚΕΟΣΟΕ (Κλαδικό Εθνικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμπελοινικών Προϊόντων), τον ΣΕΑΟΠ (Σύνδεσμο Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων & Αλκοολούχων Ποτών), το ΑΠΘ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), τις περιφερειακές ενώσεις ΕΝΟΑΒΕ (Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος) και ΕΝΟΑΑ (Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Αττικής), την ΠΑΝΕΠΟ (Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Οινολόγων) και την Πανελλήνια Ένωση Οινοχόων (ΠΕΝΟ).

Τις διαδικασίες του Διαγωνισμού εποπτεύουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Η διαδικασία αξιολόγησης

Τα δείγματα, οίνοι και αποστάγματα, που συμμετέχουν στον διαγωνισμό Θεσσαλονίκης, δηλώνονται σε ειδική πλατφόρμα-εφαρμογή, πρωτοκολλούνται και διπλοκωδικοποιούνται, χωρίζονται σε σειρές γευστικής δοκιμής (flights) και σερβίρονται σε τυφλή διαδικασία. Στη συνέχεια, βαθμολογούνται μέσω online εφαρμογής, με τους κριτές να κάνουν παράλληλα σχόλια αξιολόγησης, τα οποία, με το πέρας του διαγωνιστικού τμήματος και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι οινοποιίες και αποσταγματοποιίες έχουν την πρόσβαση να γνωρίσουν (αυστηρά και μόνο για τα δικά τους δείγματα).

Τα αποτελέσματα του 26ου διαγωνισμού “Thessaloniki Wine & Spirits Trophy” θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη λήξη του στις 28 Φεβρουαρίου από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.tiwc.gr Η τελετή απονομής των μεταλλίων θα παραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στην Αθήνα, μαζί με την απονομή του Greek Wine Industry Award 2026.

Ο διαγωνισμός της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιείται από το 1999, διοργανώνεται από την ένωση «Οινοποιοί Βορείου Ελλάδος», με την υποστήριξη όλων των φορέων του αμπελοοινικού κλάδου της χώρας.