Στο έδαφος και στο πάρκινγκ του λιμανιού του Ηρακλείου βρίσκονται εκατοντάδες μετανάστες που διασώθηκαν νότια της Κρήτης, καθώς οι διαθέσιμοι χώροι προσωρινής φιλοξενίας έχουν γεμίσει. Ανάμεσά τους γυναίκες και μικρά παιδιά, την ώρα που νέες επιχειρήσεις διάσωσης αυξάνουν τις ανάγκες για στέγαση και μεταφορά των ανθρώπων που φτάνουν στο νησί.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο χώρος του Ψυγείου και το παρακείμενο πάρκινγκ δέχονται ήδη μεγάλη πίεση. Με τις επιπλέον μεταφορές που προγραμματίζονται από τα νότια παράλια, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι θα συγκεντρωθούν στο λιμάνι, χωρίς να επαρκούν οι στεγασμένοι χώροι για όλους.

Εκατοντάδες ακόμη διασωθέντες αναμένεται να μεταφερθούν

Με βάση την πρωινή εικόνα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, τέσσερα έως πέντε ακόμη περιστατικά με λέμβους βρίσκονταν σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή από την Άρβη μέχρι τους Καλούς Λιμένες. Το σκάφος του Λιμενικού που βρισκόταν στο Ηράκλειο αναχώρησε ξανά προς τα νότια για να συνδράμει στις επιχειρήσεις.

Κατά τις πληροφορίες του τοπικού μέσου, περίπου 800 με 900 μετανάστες αναμένεται να μεταφερθούν από τα νότια παράλια της Κρήτης. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη μεταφορά περίπου 300 στα Χανιά και περίπου 600 στο Ηράκλειο.

Οι τελευταίοι αναμένεται να παραμείνουν στο λιμάνι και να μη μεταφερθούν τελικά στον χώρο φιλοξενίας στους Αθανάτους. Αυτό σημαίνει ότι όσοι δεν βρουν θέση στους ήδη γεμάτους στεγασμένους χώρους θα χρειαστεί να παραμείνουν στο ύπαιθρο.

Οκτώ επιχειρήσεις διάσωσης με 407 ανθρώπους

Στην ευρύτερη περιοχή των νότιων παραλίων καταγράφηκαν οκτώ επιχειρήσεις διάσωσης, με συνολικά 407 διασωθέντες.

Στις δύο πρώτες επιχειρήσεις περισυνελέγησαν 43 και 59 άνθρωποι αντίστοιχα. Στην πρώτη ομάδα βρίσκονταν οκτώ γυναίκες και τρία παιδιά, ενώ στη δεύτερη οκτώ γυναίκες και δύο παιδιά.

Σε άλλη επιχείρηση διασώθηκαν 52 άνθρωποι από την Ερυθραία, τη Σομαλία, το Σουδάν και το Μπανγκλαντές, μεταξύ των οποίων γυναίκες και ένα βρέφος. Ακολούθησε διάσωση 39 ατόμων, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες.

Στη θαλάσσια περιοχή του Τζίγκουνα, δυτικά του Λέντα, διασώθηκαν 50 άνθρωποι. Κοντά στην παραλία Πετράκη, στην περιοχή του Λέντα, περισυνελέγησαν ακόμη 62, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες και πέντε παιδιά, ενώ άλλη επιχείρηση στην περιοχή αφορούσε 49 άτομα.

Στην τελευταία από τις οκτώ επιχειρήσεις διασώθηκαν 53 άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο έγκυες γυναίκες και ένα βρέφος.

Χωρίς στεγασμένο χώρο και στην Ιεράπετρα

Μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζει και το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο καλείται να διαχειριστεί διαδοχικές αφίξεις με περιορισμένα μέσα.

Από την Παρασκευή, 46 μετανάστες διανυκτέρευσαν έξω από το Λιμεναρχείο. Τα ξημερώματα του Σαββάτου, το πλωτό ΛΣ 138 εντόπισε και διέσωσε ακόμη 45 ανθρώπους που επέβαιναν σε λέμβο δυτικά του Κουφονησίου Σητείας.

Κατά την επιστροφή του εντόπισε δύο ακόμη λέμβους με περίπου 100 επιβαίνοντες στη νήσο Χρυσή. Την ίδια ώρα, άλλη λέμβος με 60 άτομα είχε φτάσει στην παραλία Αγιά Φωτιά, στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας.

Η μεταφορά των ανθρώπων από τη Χρυσή πραγματοποιείται με τα δύο διαθέσιμα σκάφη, ενώ για όσους έφτασαν στην Αγιά Φωτιά χρησιμοποιούνται βαν του Δήμου Ιεράπετρας.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, έξω από το Λιμεναρχείο αναμένεται να συγκεντρωθούν περισσότεροι από 250 άνθρωποι, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμοι στεγασμένοι χώροι προσωρινής παραμονής. Το Λιμεναρχείο ζητά άμεση συνδρομή για τη διαχείριση των περιστατικών του τελευταίου 24ώρου.

Παράλληλα, 133 μετανάστες διασώθηκαν στη Γαύδο, σύμφωνα με αναφορά του Λιμενικού Σώματος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων από τη νύχτα έως τις πρωινές ώρες.