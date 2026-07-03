Ανακοίνωση σχετικά με εμπρηστικές επιθέσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία, αναφέροντας ότι η καταπολέμηση τους γίνεται μεθοδικά και σε συνεχή βάση.

Σύμφωνα με τις Αρχές, κάθε νέο περιστατικό ερευνάται ξεχωριστά, αλλά και σε συνάρτηση με παλαιότερες υποθέσεις, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. δημοσιοποιεί δεδομένα από το έργο των αρμόδιων τμημάτων κατά τα τελευταία έτη, ξεκαθαρίζοντας ότι πρωταρχικός σκοπός παραμένει ο εντοπισμός και η παραπομπή στη Δικαιοσύνη όλων όσων εμπλέκονται σε τέτοιες ενέργειες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως, μόνο στην Αττική, σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος, ενώ κατά την ίδια περίοδο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει αναλυτικά:

«Η Ελληνική Αστυνομία, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών της και ιδίως των Υπηρεσιών Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, αντιμετωπίζει με συστηματικό και διαρκή τρόπο τα περιστατικά εμπρηστικών επιθέσεων και λοιπών συναφών αξιόποινων πράξεων, αξιοποιώντας τόσο τα στοιχεία κάθε νέας υπόθεσης, όσο και τη συνδυαστική αξιολόγηση παλαιότερων δικογραφιών, όπου αυτό κρίνεται επιχειρησιακά αναγκαίο.

Η αποτελεσματικότητα της δράσης των αρμόδιων Υπηρεσιών αποτυπώνεται και στα στοιχεία των τελευταίων ετών. Ειδικότερα, μόνο στην Αττική σχηματίστηκαν 78 δικογραφίες το 2024, 72 το 2025 και ήδη 41 κατά το τρέχον έτος, ενώ κατά την ίδια περίοδο (2024-2026) πραγματοποιήθηκαν συνολικά 151 συλλήψεις.

Κάθε νέα υπόθεση διερευνάται μεθοδικά, με στόχο την ταυτοποίηση και σύλληψη τόσο των φυσικών αυτουργών, όσο και κάθε άλλου εμπλεκόμενου προσώπου, ώστε οι υπαίτιοι να οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης βάσει πλήρους και αδιάσειστου αποδεικτικού υλικού».