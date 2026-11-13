Ανακοίνωση εξέδωσε το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), αναφορικά με τη μεταφορά της προϊσταμένης επιθεωρήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», απαντώντας στα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, η μεταφορά της ασθενούς έγινε με απόλυτο σεβασμό στα ισχύοντα επιχειρησιακά πρωτόκολλα. Κριτήρια για την επιλογή του νοσοκομείου αποτέλεσαν αφενός η κλινική εικόνα του περιστατικού και αφετέρου η διαθεσιμότητα των εφημερευόντων νοσηλευτικών ιδρυμάτων στην Αττική.

Πώς λειτουργεί η πρωινή εφημερία στην Αττική

Το ΕΚΑΒ υπενθυμίζει ότι στην ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου, εκτός από τα νοσοκομεία γενικής εφημερίας στα οποία μπορούν να προσέλθουν ελεύθερα οι πολίτες, λειτουργούν σε καθημερινή βάση και μονάδες πρωινής εφημερίας (08:00 – 14:30). Οι συγκεκριμένες δομές εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο επείγοντα περιστατικά, που μεταφέρονται με ασθενοφόρα του Οργανισμού. Δεδομένου ότι η κλήση για βοήθεια καταγράφηκε στις 12:21 το μεσημέρι της Πέμπτης (12/11/2026), το περιστατικό εντάχθηκε αυτομάτως στη ζώνη της πρωινής εφημερίας.

Τα ιατρικά κριτήρια πίσω από την επιλογή του «Γ. Γεννηματάς»

Αναφορικά με τον λόγο που προκρίθηκε το συγκεκριμένο νοσοκομείο, η αξιολόγηση των συμπτωμάτων και των ιατρικών δεδομένων κατέδειξε την ανάγκη άμεσης κλινικής εκτίμησης της ασθενούς από τρεις συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες: Παθολόγο, Καρδιολόγο και Νευρολόγο, καλύπτοντας έτσι πλήρως τις απαιτήσεις του περιστατικού.