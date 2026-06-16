Σοβαρές ελλείψεις ανταλλακτικών, καθυστερήσεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες, αδυναμία έγκαιρης προμήθειας υλικών και καθημερινή ακινητοποίηση ασθενοφόρων καταγγέλλουν σε ανακοίνωσή τους εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το Πανελλήνιο Σωματείο Τεχνικών – Διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «ελάχιστοι τεχνικοί καλούνται να καλύψουν τεράστιες γεωγραφικές ευθύνες και αυξημένες ανάγκες συντήρησης ενός συνεχώς γηράσκοντος στόλου».

Επισημαίνουν, δε, ότι πρόσφατο υπηρεσιακό έγγραφο του Συνεργείου/Τμήματος Τεχνικού της Κεντρικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο όσα οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Οι τεχνικοί καλούνται καθημερινά να συντηρούν και να επισκευάζουν οχήματα με ιδιαίτερα αυξημένες φθορές και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, χωρίς να διαθέτουν πάντοτε τα απαραίτητα ανταλλακτικά, τα αναγκαία μέσα και το απαιτούμενο προσωπικό. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, καταβάλλουν καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες για να διατηρηθεί ο στόλος σε λειτουργία και να συνεχίσει το ΕΚΑΒ να ανταποκρίνεται στην αποστολή του» προσθέτουν στην ανακοίνωσή τους.

Με αφορμή τα παραπάνω, η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, κατέθεσε ως Αναφορά την κατεπείγουσα καταγγελία του Πανελλήνιου Σωματείου Τεχνικών-Διοικητικών ΕΚΑΒ, η οποία «περιγράφει μια κατάσταση διάλυσης των υποδομών του οργανισμού».