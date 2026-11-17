Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

Στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, πραγματοποιήθηκε η κατάθεση στεφάνων, εργατικών σωματείων, φοιτητών και εκπροσώπων τοπικών Αρχών της Θεσσαλονίκης.

Μετά την κατάθεση στεφάνων, στις 18:00 το απόγευμα, θα ακολουθήσει η καθιερωμένη πορεία, που θα ξεκινήσει από την Εγνατία, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και θα καταλήξει στο Αμερικανικό Προξενείο.

Έντονη αναμένεται να είναι η αστυνομική παρουσία στη Θεσσαλονίκη και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε εξέλιξη.

Η στάση και η στάθμευση απαγορεύεται σε κεντρικούς δρόμους όπως η Εγνατία, η Αγίου Δημητρίου, η Εθνικής Αμύνης, η Τσιμισκή και η Λεωφόρος Στρατού.

Επίσης, κλειστοί θα παραμείνουν έξι σταθμοί του μετρό, από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον σταθμό Πανεπιστήμιο.

Ο σταθμός μετρό Παπάφη, που είναι ο πιο κοντινός στα Πανεπιστήμια, θα είναι ανοιχτός έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο κόσμος που θέλει να κατέβει στο κέντρο, για να συμμετάσχει στις διαδηλώσεις.

Πάτρα: Συγκεντρώσεις από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και πορεία

Με συγκεντρώσεις στο κέντρο της Πάτρας και πορεία από το ιστορικό Παράρτημα τιμάται την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, η 53η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Τα καλέσματα έχουν προγραμματιστεί για το απόγευμα, σε δύο σημεία και ώρες.

Στις 17:30 το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καλεί σε συγκέντρωση στην έδρα του, στην οδό Κολοκοτρώνη 20. Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχει και η Δημοτική Αρχή, μαζί με σωματεία και φορείς της πόλης. Η Ελληνική Αριστερά – Συμπαράταξη έχει ανακοινώσει προσυγκέντρωση την ίδια ώρα, στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη και Μαιζώνος.

Στις 18:00 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο ιστορικό Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οδό Κορίνθου, και πορεία με αφετηρία τον χώρο. Το κάλεσμα απευθύνει ο Φοιτητικός Σύλλογος Φυσικού του Πανεπιστημίου Πατρών. Στην ίδια κινητοποίηση καλεί και το Εργατικό Αντιιμπεριαλιστικό Μέτωπο. Ο Φοιτητικός Σύλλογος αναφέρει ότι η πορεία θα τιμήσει και τη μνήμη του εκπαιδευτικού Νίκου Τεμπονέρα.

Τα καλέσματα απευθύνονται σε εργαζομένους, φοιτητές, νέους και πολίτες. Οι διοργανωτές συνδέουν την επέτειο και τα μηνύματα της εξέγερσης με τις σημερινές κοινωνικές και πολιτικές διεκδικήσεις.