Μία ιδιαίτερη εκδήλωση αφιερωμένη στους ναυτικούς με πολλές εκπλήξεις θα πραγματοποιηθεί σήμερα (26/11). Πρόκειται για μια γιορτή που θα αποτίει φόρο τιμής σε ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, έχοντας ξεκινήσει τη ζωή τους από διαφορετικές αφετηρίες και σημεία αναφοράς όμως όλοι τους έχουν κοινά σημεία, τα οποία είναι πολύ ουσιώδη.

Ποιά είναι αυτά; Η αγάπη για τον άνθρωπο, η αλληλεγγύη, η ανιδιοτέλεια, το συναίσθημα της αυτοθυσίας και της προσφοράς στο συνάνθρωπο.

Κάποιοι από αυτούς έσωσαν τη ζωή συνανθρώπων τους, όπως γιατροί και λιμενικοί, κάποιο άλλοι δίνουν καθημερινά μάχη με τις αντοχές τους και το ψυχικό θάρρος που διαθέτουν, όπως οι παραολυμπιονίκες που καταρρίπτουν ρεκόρ επιδόσεων όχι μόνο κατά τη διάρκεια αγόνων αλλά στο στίβο της ζωής.

Όλοι αυτοί οι σπάνιοι και ξεχωριστοί άνθρωποι θα λάβουν τιμητικές διακρίσεις και θα χαρίσουν απλόχερα σε όλους τους παρευρισκόμενους, μία γενναιόδωρη δόση από το μεγαλείο της ψυχής τους.

Μεταξύ αυτών θα παρευρεθούν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών που έχουν εργαστεί εντατικά για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος της φορολόγησης των ναυτικών στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και ο βουλευτής Φίλιππος Φόρτωμας , ο οποίος πέτυχε την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά.

Η εκδήλωση την οποία διοργανώνει ο Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ. Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης και το ΔΣ και θα παρουσιάσει η δημοσιογράφος του Star Άννα Σταμάτη, θα λάβει χώρα στο καφέ Dia Noche, στη Μαρίνα Αλίμου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 18, στον Άλιμο στις 18:00 το απόγευμα.