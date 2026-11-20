Με ένα ηχηρό μήνυμα κατά της βίας σε βάρος των γυναικών, ο Δήμος Αλίμου, το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και η Επιτροπή Πρόληψης Παραβατικότητας Αλίμου διοργανώνουν μια διαδραστική εκδήλωση, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, στις 25 Νοεμβρίου.

Το παρών θα δώσουν ηθοποιοί, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, μουσικοί, χορογράφοι, παρουσιαστές, δικηγόροι, συγγραφείς, αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και εκπρόσωποι της Εκκλησίας και θα ενώσουν τις φωνές τους, στέλνοντας το μήνυμα: Καμία γυναίκα δεν πρέπει να ζει με τον φόβο. Καμία μορφή βίας δεν πρέπει να γίνεται ανεκτή.

Μέσα από μια διαδραστική συνάντηση με τη συμμετοχή ανθρώπων από διαφορετικούς χώρους, η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης, της πρόληψης και της συλλογικής ευθύνης απέναντι σε ένα φαινόμενο που δυστυχώς είναι πάντα επίκαιρο καθώς εξακολουθεί να απειλεί τη ζωή και την αξιοπρέπεια χιλιάδων γυναικών.

Η βία κατά των γυναικών αφορά ολόκληρη την κοινωνία και η αντιμετώπισή της απαιτεί εγρήγορση, αλληλεγγύη και ουσιαστική δράση.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 19:00 (ώρα προσέλευσης 18:30), στη Θεατρική Σκηνή «Κάρολος Κουν» (Υψηλάντου και Θησείου, Άλιμος).

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.