Μια νέα έρευνα, που αναμένεται να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα των πολιτών και τις πρακτικές καταστολής στην Ελλάδα, παρουσιάζει το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας την Πέμπτη, 4 Ιουνίου, στις 18:30, στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, Αθήνα).

Η έρευνα, η οποία φέρει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Η διαμαρτυρία δεν είναι πεδίο μάχης. Μοτίβα παράνομης χρήσης αστυνομικής βίας και ατιμωρησίας», χαρτογραφεί συστηματικά φαινόμενα αυθαιρεσίας, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την έναρξη μιας μεγάλης, ετήσιας εκστρατείας της οργάνωσης, με επίκεντρο τη χρήση των χειροβομβίδων κρότου-λάμψης στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση, στην οποία θα εισφέρουν την επιστημονική και βιωματική τους εμπειρία θύματα, νομικοί και ερευνητές.

Ειδικότερα, η συζήτηση θα γίνει με τη συμμετοχή της Λίας Γώγου, Ερευνήτριας της Διεθνούς Αμνηστίας για την Ελλάδα, της δικηγόρου Κατερίνας Πουρναρά, καθώς και ανθρώπων που έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς από χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και θα μοιραστούν τις προσωπικές τους μαρτυρίες.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος του The Press Project, Θάνος Καμήλαλης.

Η Διεθνής Αμνηστία ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν εξαντλείται στην ημέρα της παρουσίασης, καθώς η εκστρατεία για τις χειροβομβίδες κρότου-λάμψης θα εξελιχθεί σε βάθος ενός έτους.