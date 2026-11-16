Με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών και φοιτητών πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο του Κάτω Πολυτεχνείου η εκδήλωση των Φοιτητικών Συλλόγων Αθήνας για τη συμπλήρωση 53 ετών από την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973, στέλνοντας μήνυμα υπέρ ενός ανοιχτού και μαζικού τριήμερου εορτασμού.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των Φοιτητικών Συλλόγων, κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν οι αγωνιστές του Νοέμβρη Νάντια Βαλαβάνη, Βαγγέλης Γκιουγκής και Αντώνης Μαούνης, οι οποίοι ανέδειξαν το επίκαιρο νόημα της εξέγερσης.

Όπως υπογραμμίστηκε, οι αγώνες, οι εξορίες και οι φυλακίσεις πριν από 53 χρόνια άφησαν παρακαταθήκη στη νέα γενιά πως το Πολυτεχνείο παραμένει ζωντανό μέσα από τις σύγχρονες διεκδικήσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν επίσης παρεμβάσεις από τους Φοιτητικούς Συλλόγους του Μαθηματικού και του Φυσικού ΕΚΠΑ, του ΠΑΠΕΙ, καθώς και των Μηχανολόγων Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, οι οποίοι ανέδειξαν τον ρόλο των φοιτητικών αγώνων απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Το κάλεσμα για την πορεία της 17ης Νοεμβρίου

Κλείνοντας την ανακοίνωσή τους με το σύνθημα «Το Πολυτεχνείο ζει!», οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής τόσο στη συνέχεια του εορτασμού όσο και στην αυριανή αντιιμπεριαλιστική, αντιΝΑΤΟϊκή πορεία της 17ης Νοεμβρίου:

Συγκέντρωση: Στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου στις 13:00.

Πορεία: Αναχώρηση από το Πολυτεχνείο με κατεύθυνση την Αμερικανική πρεσβεία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση των Φοιτητικών Συλλόγων Αθήνας αναφέρει:

«Μέσα από τους αγώνες τιμάμε το Πολυτεχνείο!

Οι ομιλητές και αγωνιστές του Νοέμβρη, Νάντια Βαλαβάνη, Βαγγέλης Γκιουγκής και Αντώνης Μαούνης, φώτισαν το νόημα του Πολυτεχνείου στο σήμερα. Τόνισαν την αξία του να αντισταθούμε όλοι απέναντι στην επίθεση που δέχεται ο τριήμερος εορτασμός από την κυβέρνηση, εμφανείς και αφανείς μηχανισμούς της και την πρυτανική αρχή Χατζηγεωργίου.

Οι αγώνες 53 χρόνια πριν, οι εξορίες και οι φυλακίσεις παρέδωσαν ένα αδιαπραγμάτευτο χρέος στη νεολαία: η εξέγερση του Νοέμβρη ζει μέσα από τους αγώνες του σήμερα!

Την εκδήλωση των Φοιτητικών Συλλόγων, η οποία πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό χώρο του Κάτω Πολυτεχνείου, παρακολούθησαν χιλιάδες άνθρωποι! Η μαζική παρουσία τους αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όποιον ονειρεύεται το τέλος της Μεταπολίτευσης.

Εδωσαν τον τόνο για έναν ανοιχτό, μαζικό τριήμερο εορτασμό.

Παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τους Φοιτητικούς Συλλόγους του Μαθηματικού και Φυσικού ΕΚΠΑ, ΠΑΠΕΙ, των Μηχανολόγων Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ. Με φάρο τον Νοέμβρη, απέναντι στην επιθετική πολιτική που εξαπολύει η Νέα Δημοκρατία, οι φοιτητικοί αγώνες έχουν ήδη βάλει εμπόδια στην κυβερνηση και την τρομοκρατία! Απέναντι σε όποια επίθεση και αν δεχόμαστε λαός και νεολαία μπορούν να νικήσουν!

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ!

– Καλούμε όλο το λάο ν α μαζ ι κ οπο ι ήσουμε ακόμα πε ρι σσό τ ε ρο τ ο ν

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Πολυ τ ε χν ε ί ο υ στη 13:00 και έ πε ι τ α στη πο ρεί α μέ χρι τ η ν

Αμε ρικαν ι κ ή πρε σβεί α.

Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας»