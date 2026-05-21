Την άμεση ενεργοποίηση των νόμιμων διαδικασιών για την απόλυση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) προκάλεσε η αποκάλυψη ότι ζήτησε παράνομα χρηματικό ποσό από ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος γιατρός υπηρετεί στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι».

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας μετά από ανάρτηση της ίδιας της ασθενούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία βιντεοσκόπησε κρυφά τον γιατρό τη στιγμή που της ζητούσε 100 με 150 ευρώ για υπηρεσίες που βάσει νόμου παρέχονται δωρεάν. Μάλιστα, στο επίμαχο οπτικοακουστικό υλικό ο αναισθησιολόγος ακούγεται να λέει «να δώσουμε 100 ευρώ», δίνοντας παράλληλα συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τον τρόπο παράδοσης των χρημάτων.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τοποθετήθηκε δημόσια για το συμβάν μέσω της πλατφόρμας «X», γνωστοποιώντας ότι έδωσε ρητή εντολή στη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την οριστική απομάκρυνση του γιατρού.

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή».