Η Ελλάδα προχώρησε στην έκδοση της απαιτούμενης NAVTEX για το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo» που θα πραγματοποιήσει έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου. Η διάρκεια της ορίζεται από σήμερα 6 Νοεμβρίου του 2026 ως τις 6 Μαρτίου του 2027.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας κρίσιμης φάσης για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Αθήνα τόνισε ότι η υλοποίηση του έργου θα προχωρήσει κανονικά, εξηγώντας ότι αν υπάρξουν εμπόδια, η κυβέρνηση θα προχωρήσει στις αναγκαίες επιχειρησιακές παρεμβάσεις.

Το ερευνητικό πλοίο της Γαλλίας προγραμματίστηκε να αποπλεύσει από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, όπου βρίσκεται «δεμένο» τα τελευταία 24ωρα, αύριο, Σάββατο 7 Νοεμβρίου και θα κατευθυνθεί άμεσα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται να ποντιστεί το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο θα συνδέει την Ελλάδα με την Κύπρο.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.

Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως».

CNN Türk: «Η Αθήνα παίζει με τη φωτιά»

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε ότι η διαδικασία πόντισης του καλωδίου προχωρά, τονίζοντας ότι αν υπάρξουν εμπόδια, η κυβέρνηση θα κάνει τις αναγκαίες επιχειρησιακές παρεμβάσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί το πρότζεκτ.

«Σκανδαλώδης απειλή από την Ελλάδα! Πώς ο Έλληνας υπουργός έβαλε στο στόχαστρο την Τουρκία με στρατιωτική απειλή;», έγραψε το CNN Türk .

«Ας πούμε ότι στην ελληνική πλευρά επικρατεί ανησυχία και ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών μίλησε πριν από λίγες ημέρες σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της ελληνικής Βουλής και αξιολόγησε το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης που σχεδιάζεται να συνδέσει την Κυπριακή Δημοκρατία με το Ισραήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες που διέρρευσαν στον ελληνικό Τύπο, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πίσω από κλειστές πόρτες:

“Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να μας εμποδίσει, τότε και εμείς θα απαντήσουμε σε επιχειρησιακό επίπεδο”. Τι σημαίνει, λοιπόν, αυτό; Απειλεί ο Έλληνας υπουργός την Τουρκία; Μάλιστα, αναφέρεται ότι οι Έλληνες βουλευτές έθεσαν και οι ίδιοι αυτό το ερώτημα κατά τη διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης.

Ωστόσο, ο υπουργός απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Είπε όμως το εξής:

“Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα εμποδίσει το έργο μας. Διότι δεν πρόκειται μόνο για ένα ελληνικό έργο, αλλά για ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχει και η Γαλλία. H Aθήνα παίζει με τη φωτιά», αναφέρεται στο CNN Türk.