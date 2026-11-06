Ξεχωριστές Navtex για υποθαλάσσιες έρευνες που αφορούν την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών εξέδωσαν Ελλάδα και Κύπρος, σε περιοχές εντός των ΑΟΖ τους, ενώ την ίδια ώρα αναμένεται και η Navtex για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών.

Στην Κύπρο, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) εξέδωσε Navtex με ισχύ από τις 2 έως τις 15 Νοεμβρίου, για τη διεξαγωγή γεωφυσικών ερευνών από το πλοίο «KOBI RUEGG».

Οι έρευνες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του καλωδιακού συστήματος East to Med Corridor (EMC) και αφορούν περιοχή εντός της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο διάδρομος EMC αποτελεί ένα υποθαλάσσιο και επίγειο τηλεπικοινωνιακό σύστημα μεταφοράς δεδομένων, το οποίο σχεδιάζεται να συνδέσει την Ασία με την Ευρώπη, μέσω της Σαουδικής Αραβίας και της Ελλάδας.

Αντίστοιχα, οι ελληνικές Αρχές εξέδωσαν Navtex για υποθαλάσσια έρευνα στο νοτιοανατολικό Κρητικό Πέλαγος, επίσης από το πλοίο «KOBI RUEGG».

Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά την εγκατάσταση καλωδίου οπτικών ινών σε περιοχή που βρίσκεται εντός της ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Η ελληνική Navtex θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 7 έως τις 11 Νοεμβρίου.