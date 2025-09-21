Σοκαριστική είναι η υπόθεση που είδε την Κυριακή (21/9), το φως της δημοσιότητας, με μία 62χρονη γυναίκα που κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο, στην αυλή του σπιτιού της, προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει τη Σύνταξη και το Επίδομα Αναπηρίας της.

Η απίστευτη ιστορία, που αποκαλύφθηκε σήμερα, συνέβη πριν από δύο χρόνια, και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2023, στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας.

Η γυναίκα, που είναι μάλιστα Διευθύντρια σε ΚΕΠ της περιοχής των Οινοφύτων, δεν δήλωσε ποτέ τον θάνατο της μητέρας της.

Αντίθετα, σύμφωνα με την ομολογία της, προχώρησε στην ταφή με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, από την Αλβανία, με το όνομα «Γιάννης», ο οποίος στη συνέχεια εγκατέλειψε το χωριό.

Η 62χρονη γυναίκα φέρεται να έθαψε την 91χρονη μητέρα της σε ένα στάβλο στην αυλή του σπιτιού της. Με τον τρόπο αυτό εξακολουθούσε να εισπράττει τη Σύνταξη και το Επίδομα Αναπηρίας της.

Δείτε φωτογραφίες ντοκουμέντα της «Ζούγκλας» από το μαντρί στην αυλή του σπιτιού της 62χρονης γυναίκας, όπου είχε θάψει την 91χρονη μητέρα της:

Το μακάβριο περιστατικό ήρθε στην επιφάνεια μετά από επιμονή των συγγενών της, αλλά και κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι είχαν χάσει τα «ίχνη» της ηλικιωμένης.

Ωστόσο, η 62χρονη επέμενε να τους λέει πως η μητέρα της βρίσκεται στο σπίτι.

Η υπόθεση άρχισε να εξιχνιάζεται το τελευταίο διάστημα, όταν κάποιοι αντιλήφθηκαν ότι η 62χρονη παρουσιάζει ως μητέρα της μια άλλη ηλικιωμένη κάτοικο του χωριού, 85 ετών, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και στο ΙΚΑ.

Την ίδια γυναίκα συνέστησε και στους Αστυνομικούς, οι οποίοι πήγαν στο σπίτι της και την ζήτησαν να τους πει πού βρίσκεται η μητέρα της.

Οι Αστυνομικοί, που έκαναν έρευνα στο σπίτι της 62χρονης, κατευθύνθηκαν στο διπλανό μαντρί και έσκαψαν ένα μικρό λάκκο, εντοπίζοντας μέσα το άψυχο σώμα της 91χρονης.

Η σορός δεν ήταν θαμμένη σε μεγάλο βάθος και ήταν καλυμμένη μόνο με χώμα.

Η 62χρονη υποστηρίζει ότι η μητέρα της απεβίωσε από παθολογικά αίτια

Η 62χρονη γυναίκα -και Διευθύντρια των ΚΕΠ στην περιοχή των Οινοφύτων- είπε σε Αστυνομικούς ότι η υπερήλικη μητέρα της αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια μέσα στο σπίτι τους, το 2023, σε ηλικία 91 ετών.

Ωστόσο, είπε ότι επειδή αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, απέκρυψε τον θάνατό της «για να συνεχίσει να παίρνει το Επίδομα Αναπηρίας αλλά και τη Σύνταξή της» και την έθαψε σε έναν στάβλο, δίπλα στο σπίτι, με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού, με το όνομα «Γιάννης».

Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Θηβών, ενώ παραγγέλθηκε σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος της για παράβαση των άρθρων περί «μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού», «ψευδούς κατάθεσης», «ανθρωποκτονίας από αμέλεια» και «απάτης».