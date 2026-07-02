Στο μικροσκόπιο των δικαστικών και αστυνομικών αρχών βρίσκονται στοιχεία που θα φωτίσουν τα αίτια της σοκαριστικής κατάρρευσης της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ενώ την ίδια ώρα οι αρμόδιοι αποφάσισαν να εκκενωθεί για προληπτικούς λόγους και το διπλανό κτήριο, που υπέστη ζημιές από την κατάρρευση.

Παράλληλα, στη δημοσιότητα έρχονται γραπτά μηνύματα (SMS) που αντάλλαξαν οι επιβλέποντες μηχανικοί λίγες ώρες πριν από το συμβάν, τα οποία αποδεικνύουν ότι είχαν εντοπίσει έγκαιρα το σοβαρό πρόβλημα στατικότητας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «έχουμε θέμα».

Το επίμαχο «ντουλάπι» που ανέφεραν στα μηνύματα οι μηχανικοί

Τα μηνύματα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποκαλύπτουν τη μεγάλη ανησυχία των τεχνικών για την πορεία των εργασιών εκσκαφής που πραγματοποιούνταν σε διπλανό οικόπεδο. Από την επικοινωνία τους προκύπτει ότι ο τοίχος του σκάμματος είχε προχωρήσει σε μεγάλο βάθος, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει αντίστοιχα τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης για την προστασία του όμορου κτηρίου.

«Θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι», αναφέρεται σε ένα από τα μηνύματα, με τον τεχνικό όρο «ντουλάπι» να περιγράφει το τσιμεντένιο φράγμα αντιστήριξης που έπρεπε να τοποθετηθεί άμεσα. Οι μηχανικοί εκτιμούν στα μηνύματά τους ότι το έδαφος είχε υποστεί σοβαρή διάβρωση (πιθανώς και από διαρροή λυμάτων), με αποτέλεσμα η πολυκατοικία να μείνει ουσιαστικά χωρίς υποστήριξη, «στον αέρα» δηλαδή, λίγο πριν σωριαστεί τελικά λίγες ώρες μετά στο έδαφος. Παρά τη διαπίστωση του κινδύνου και την ανάγκη για χρήση τσιμέντου ταχείας πήξης, τα αντανακλαστικά δεν ήταν αρκετά για να προλάβουν την καταστροφή.

«Σαν χάρτινος πύργος»

Η κατάρρευση του κτηρίου έγινε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν εικόνες που θύμιζαν ισχυρό σεισμό. Ενδεικτικό της ταχύτητας του συμβάντος είναι το γεγονός ότι το σύστημα συναγερμού στο κινητό τηλέφωνο ενοίκου άρχισε να στέλνει απανωτές ειδοποιήσεις για παραβίαση ή απώλεια σήματος, αποτυπώνοντας την ακριβή στιγμή που το κτήριο άρχισε να παίρνει κλίση και μετά να σωριάζεται σαν χάρτινος πύργος.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα, καθώς δόθηκε εντολή εκκένωσης την ύστατη ώρα, αν και, όπως παραδέχθηκαν οι υπεύθυνοι, κανείς δεν περίμενε τόσο ραγδαία εξέλιξη.

Τι λένε οι ειδικοί

Για την υπόθεση διατάχθηκε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις της οικοδομικής νομοθεσίας ενώ εκκενώθηκε προληπτικά και η διπλανή πολυκατοικία, που από την κατάρρευση υπέστη ζημιές.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Βασίλης Μπαρδάκης, χαρακτήρισε το περιστατικό «παράδειγμα προς αποφυγή», ξεκαθαρίζοντας ότι η αντιστήριξη των γειτονικών θεμελίων σε βαθιές εκσκαφές δεν είναι επιλογή αλλά ρητή υποχρέωση.