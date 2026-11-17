Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (17 Νοεμβρίου) στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έπειτα από τον εντοπισμό ενός ύποπτου φακέλου στην αλληλογραφία του.

O φάκελος κρίθηκε ύποπτος από αστυνομικούς, καθώς στη θέση του παραλήπτη αναγραφόταν μόνο η διεύθυνση του υπουργείου, στην οδό Κανελλοπούλου 4, χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο ή υπηρεσία ενώ η σφραγίδα δείχνει ότι ο αποστολέας είναι από χώρα του εξωτερικού.

Οι εγκαταστάσεις εκκενώθηκαν άμεσα και όλοι οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το κτήριο. Ακολουθώντας το αυστηρό πρωτόκολλο ασφαλείας που προβλέπεται για αντίστοιχες περιπτώσεις, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και κλιμάκιο του ΕΚΑΒ προκειμένου να διαχειριστούν το περιστατικό και να προχωρήσουν στον έλεγχο του φακέλου.