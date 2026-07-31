Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Καλαμάκι Θήβας στη Βοιωτία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη δασική πυρκαγιά.

Η σοβαρότητα της κατάστασης ανάγκασε τις αρχές να ενεργοποιήσουν το 112, αποστέλλοντας επείγοντα μηνύματα προς τους κατοίκους για την προληπτική εκκένωση των περιοχών Προσήλι και Πόρτο Γερμενό, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωματική τους ακεραιότητα.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο πριν πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ωστόσο, η προσπάθεια κατάσβεσης αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις έντονες αναταράξεις, δυσκολεύουν σημαντικά τις ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα απαιτητική.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των δύο αυτών περιοχών ενημερώθηκαν μέσω του 112 να απομακρυνθούν μέσω Βιλίων προς τη Μάνδρα.

«Ενεργοποίηση. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προσήλι & Πόρτο Γερμενό της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής απομακρυνθείτε μέσω Βιλίων προς Μάνδρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Τα μηνύματα του 112

Στις 15:30 εκδόθηκε μήνυμα από 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στο Προσήλι και Πόρτο Γερμενό με κατεύθυνση προς Μάνδρα μέσω Βιλίων.

Νωρίτερα, στις 14:07, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Πόρτο Γερμενό.

Στις 9:37 το πρωί είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου με κατεύθυνση προς Καπαρέλι.