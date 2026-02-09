Συναγερμός σήμανε σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Ιωνία, εξαιτίας καπνών στο υπόγειο του καταστήματος.

Νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (9/2), διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν καπνοί στο υπόγειο του σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Κασταμονής και ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική, ενώ έγινε εκκένωση για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και έπειτα από έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε φωτιά.

Η πρώτη εκτίμηση είναι πως οι καπνοί πιθανόν προκλήθηκαν από βραχυκύκλωμα κάποιου εξαρτήματος, στο μηχανοστάσιο.