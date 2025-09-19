Εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους το εμπορικό κέντρο River West στον Κηφισό, ύστερα από τηλεφώνημα αγνώστου στην Άμεση Δράση, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι έχει τοποθετήσει εκρηκτικά.

Ήδη αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και ελέγχουν τον χώρο.



