Στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς νοσηλεύεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής, μετά από 138 ημέρες απεργίας.

το βάρος του έχει μειωθεί δραματικά, φτάνοντας μόλις τα 36,2 κιλά, δηλαδή κατά 44% λιγότερο από το αρχικό του.

Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση της ομάδας που τον παρακολουθεί, παρουσιάζει έντονη εξάντληση, οιδήματα και στα δύο κάτω άκρα, καθώς και αδυναμία να σταθεί όρθιος, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την κινητικότητά του, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει δυσκολία στην ομιλία.

Μεγάλες συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στον απεργό πείνας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο

Στο πλευρό του απεργού πείνας της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών, Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση έχοντας συμπληρώσει 139 ημέρες αποχής από τη σίτιση, βρέθηκαν χιλιάδες πολίτες που συμμετείχαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23/6) το απόγευμα στο Σύνταγμα.

Με κεντρικό σύνθημα «Ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε», οι διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και η Μάγδα Φύσσα, ζήτησαν την άμεση ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των απεργών πείνας, Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppagne.

Η κινητοποίηση καλέστηκε εκτάκτως χτες καθώς ο Αριστοτέλης Χατζής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς μετά από 139 ημέρες απεργίας πείνας.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα και βάδισαν προς την Ομόνοια για να καταλήξουν ξανά στην πλατεία Συντάγματος.

Την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε αντίστοιχη συγκέντρωση αλληλεγγύης και πορεία στην παραλιακή προς τον Λευκό Πύργο.

Αντίστοιχη συγκέντρωση έγινε και στο Ηράκλειο Κρήτης στην πλατεία των Λιονταριών.

η Suzon Doppagne, έξω από το νοσοκομείο «Γεννηματάς» δήλωσε ότι «το πρώτο πράγμα που πρέπει να δηλώσουμε ξανά και ξανά είναι ότι δεν θα κάνουμε πίσω με τίποτα. Ότι έχουμε το δίκιο. Το ξέρετε, το ξέρουμε, η κοινωνία το ξέρει. Η αλήθεια έχει δειχθεί. Η ευθύνη του θανάτου ξέρουμε ποιον το έχει: H κυβέρνηση Μητσοτάκη, η Περιφέρεια. Εμείς θα συνεχίσουμε. Ο Αρίστος θα συνεχίσει, εγώ θα συνεχίσω, η κοινότητα θα συνεχίσει. Το μόνο πράγμα που έχουμε να δηλώσουμε ακόμα μια φορά είναι ότι ή θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε» κατέληξε.

Έκκληση 92 γιατρών Δημόσιων Νοσοκομείων για την κατάσταση της υγείας του απεργού

Από τους γιατρούς που παρακολουθούν την κατάσταση υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και τον εξέτασαν σήμερα 21/6/26, από κοινού με γιατρούς – μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Τουρκίας, λαμβάνουμε την κατωτέρω περιγραφή για την κατάσταση της υγείας του:

«Ο απεργός πείνας βρίσκεται στην 137η μέρα απεργίας πείνας και παρουσιάζει απίσχναση, ζυγίζοντας 36,2 Kg και έχοντας συνολικά απωλέσει το 44% του αρχικού του σωματικού βάρους με BMI 13.3. Ο απεργός πείνας είναι πλέον εξουθενωμένος με οιδήματα κάτω άκρων άμφω και αδυναμία ορθοστάτησης που περιορίζουν σημαντικά την κινητικότητα του. Παράλληλα εμφανίζει δυσκολία φώνησης. Η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί ραγδαία τις τελευταίες μέρες.

Από τον αιματολογικό έλεγχο εμφανίζει χαμηλή τιμή ουρίας ορού, υπερουριχαιμία, συμπτωματική υπογλυκαιμία και τρανσαμινασαιμία με ραβδομυόλυση. Από τη νευρολογική εξέταση σημειώνονται καταργημένα τενόντια αντανακλαστικά κάτω άκρων, στα πλαίσια υποσιτισμού, και καθημερινές αιμωδίες κάτω άκρων που οδηγούν σε διαταραχές βάδισης με αδυναμία μετακίνησης.

Τα επεισόδια ορθοστατικής υπότασης και ταχυκαρδίας κατά την έγερση, καθώς και η έντονη κακουχία με κόπωση έχουν επιδεινωθεί επηρεάζοντας πλέον σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργικότητά του ενώ συνυπάρχουν σοβαρές διαταραχές ύπνου. Επιπλέον, καθημερινά διαπιστώνονται εμμένουσες ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώσεις που προδιαθέτουν σε θανατηφόρες αρρυθμίες.

Ο Αριστοτέλης Χαντζής διατρέχει, κάθε 24ωρο που περνά, ολοένα και αυξανόμενο καρδιαγγειακό και μεταβολικό κίνδυνο με επικίνδυνες επικείμενες επιπλοκές για τη ζωή του.

Τα αιτήματά του εκφράζουν τα συλλογικά αιτήματα της Κοινότητας.

Ο απεργός πείνας δηλώνει ότι δε σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση παρά τους κινδύνους για την υγεία του έως ότου τα αιτήματα της κοινότητάς του ικανοποιηθούν.»

Ως γιατροί ταγμένες και ταγμένοι στην υπεράσπιση της ανθρώπινης ζωής κάνουμε επείγουσα έκκληση σε όλους τους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια Αττικής, Κυβέρνηση) για την ικανοποίηση των αιτημάτων του απεργού πείνας και της κοινότητάς του. Τα αιτήματά των κατοίκων των Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας κυρίως συνοψίζονται στην ακύρωση-αναστολή της παρέμβασης της Περιφέρειας στον χώρο όπου κατοικούν για πάνω από μια δεκαετία.

Η σωματική ακεραιότητα και η ίδια η ζωή του απεργού πείνας βρίσκεται σε κίνδυνο.

Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια κωλυσιεργίας και αναμονής.»