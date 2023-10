«Βοηθήστε μας να σώσουμε την Ζωίτσα μας, απευθύνουμε έκκληση σε όλους σας να στηρίξετε την οικογένεια μας στη δύσκολη αυτή στιγμή», λέει η οικογένεια της μικρούλας μας .

Η μικρή Ζωή από 4 μηνών δίνει μάχη με δυο επιθετικές μορφές λευχαιμίας και ακολουθεί πολύ δυνατή θεραπεία για να νικήσει το τέρας του καρκίνου.

Ο χρόνος για την οικογένεια της Ζωής σταμάτησε την ημέρα της διάγνωσης και το νοσοκομείο έγινε το σπίτι τους . Έπρεπε να σταματήσουν τα πάντα για να είναι στο πλευρό της μικρής τους , να είναι συνεχώς μαζί της . «Είναι κάτι που σε κάνει να νιώθεις αποσυντονισμένος. Δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου, αλλά κατανοείς ότι δεν έχεις περιθώρια, αν θες να βοηθήσεις το παιδί σου» , μας λένε οι γονείς της . Τα έξοδα έχουν δυστυχώς γονατίσει την οικογένεια , η οποία δεν έχει καμία οικονομική δυνατότητα πια να συνεχίσει γι’ αυτό και ζητά την βοήθεια όλων μας . Η Ζωή αμέσως μόλις ολοκληρώσει τις θεραπείες εδώ θα μεταβεί στην Ολλανδία για πειραματική θεραπεία που θα “κοιμίσει” το γονίδιο της λευχαιμίας για να μην κάνει υποτροπή η μικρή στο μέλλον ποτέ ! Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή !

Η Ζωή χρειάζεται τη βοήθεια μας για να καταφέρει να δώσει την μεγαλύτερη μάχη που έχει δώσει ποτέ!

Η αγάπη μας θα είναι πάντα το όπλο μας στα δύσκολα και στα εύκολα ! Καταθέτουμε όλοι ό,τι μπορεί ο καθένας σήμερα ! Η Ζωή μπορεί να γίνει καλά και είναι στο χέρι μας !

Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω λογαριασμό που ανοίχτηκε για αυτόν τον σκοπό :

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ

Με βάση τη νέα νομοθεσία , το καταθετήριο σας αποτελεί και την απόδειξη της δωρεάς σας και είναι αυτό που χρειάζεται για να δηλώσετε την δωρεά σας στην εφορία με την εκκαθαριστική σας δήλωση , γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει το όνομα σας στην αιτιολογία κατάθεσης

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name