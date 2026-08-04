Σε εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η εξαφάνιση του 25χρονου Ensar Çakır, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην περιοχή του ποταμού Έβρου, κοντά στα σύνορα. Παρά τις επίμονες προσπάθειες της οικογένειάς του και την επίσημη αναζήτησή του μέσω «κίτρινου δελτίου», 7 μήνες μετά, δεν υπάρχει κανένα σημείο ζωής.

Οι οικείοι του απευθύνουν δραματική έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του.

Τα ίχνη του 25χρονου χάθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου 2025. Έκτοτε, η οικογένειά του διεξάγει επίμονες έρευνες, ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει σε επίσημες αναφορές και καταγγελίες στις τουρκικές Αρχές.

Παρά τις προσπάθειες και την πάροδο επτά ολόκληρων μηνών, δεν έχει καταστεί δυνατό να εντοπιστεί το παραμικρό ίχνος ή στοιχείο που να οδηγεί στα βήματά του.

Για την υπόθεση του Ensar Çakır έχει ενεργοποιηθεί η διεθνής διαδικασία εντοπισμού μέσω «κίτρινου δελτίου» (Sarı Bülten / Yellow Notice) της Interpol για αγνοούμενα πρόσωπα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι έρευνες παραμένουν άκαρπες, με την οικογένειά του να ζητά τη συνδρομή Αρχών, οργανώσεων και πολιτών και από τις δύο πλευρές των συνόρων, προκειμένου να υπάρξει κάποια εξέλιξη στην υπόθεση.

Στοιχεία Αγνοουμένου: Ονοματεπώνυμο: Ensar Çakır (Ένσαρ Τσακίρ)

Ηλικία: 25 ετών

Ημερομηνία εξαφάνισης: 21 Δεκεμβρίου 2025

Περιοχή εξαφάνισης: Παραποτάμια περιοχή Νέας Βύσσας, Έβρος (Meriç), πλησίον των συνόρων

Όποιος γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που σχετίζεται με την υπόθεση ή έχει δει τον 25χρονο, παρακαλείται να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές ή τους ανθρωπιστικούς φορείς αναζήτησης αγνοουμένων.