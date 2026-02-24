Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 24/2, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, λίγο πριν τις 04:30 σημειώθηκε έκρηξη από γκαζάκι έξω από πολυκατοικία επί της οδού Αγίας Τριάδος, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στην τζαμαρία και το στόρι του ισογείου

Από την έκρηξη προκλήθηκαν φθορές στην τζαμαρία και το στόρι του ισογείου ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, o χώρος χρησιμοποιείται ως στέκι από άτομα που πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

«Γύρω στις 04:20, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Είπαμε βόμβα, κάτι έγινε. Βγήκαμε όλοι στα μπαλκόνια αλλά δεν καταλάβαμε τι έγινε, Τώρα που βγήκα έξω είδα τι έγινε. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ δυνατός ο θόρυβος», ανέφερε ένοικος διπλανής πολυκατοικίας.