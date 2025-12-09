Για μία ακόμη φορά, οι αγρότες που έχουν αποκλείσει τον κόμβο Μπράλου, απέκλεισαν και τους παράδρομους στο σημείο, από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Στόχος τους δεν είναι να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, όπως επαναλαμβάνουν συνεχώς, αλλά να πιέσουν την Κυβέρνηση να δει τη σοβαρότητα της κατάστασης που βιώνει το σύνολο του αγροτικού κόσμου.

Για τον αποκλεισμό και των παραδρόμων, κοντά στους αγρότες των Δήμων Λαμιέων, Μακρακώμης, Αμφίκλειας – Ελάτειας και Καμένων Βούρλων, βρέθηκαν και αγρότες από την περιοχή του Δομοκού, όπως είχε ανακοινωθεί.

Ο αποκλεισμός των παραδρόμων, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργο Παλιούρα, θα γίνεται καθημερινά 4 με 5 μέχρι και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα ισχύουν τα παρακάτω κυκλοφοριακά μέτρα:

Κατεύθυνση Κυκλοφορίας προς Αθήνα

Όλα τα οχήματα (πλην των φορτηγών) τα οποία κινούνται στον αυτοκ/μο ΑΘΕ με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον Η/Κ Ανθήλης (χ/θ 209,984 του ΑΘΕ) και μέσω του παραδρόμου του ΑΘΕ θα εισέρχονται στην επαρχιακή οδό Ηράκλειας – Δαμάστας και μέσω της Κάτω Δαμάστας στην εθνική οδό Θερμοπυλών – Ιτέας (3χ/θ) . Στη συνέχεια, στη χ/θ 21 της εθνικής οδού Θερμοπυλών – Ιτέας, θα εκτρέπονται στην εο Λαμίας – Λιβαδειάς και μέσω της εο Λιβαδειάς – Θήβας και του Α/Κ Θηβών, θα εισέρχονται στον αυτοκ/μο ΑΘΕ.

Όλα τα οχήματα (πλην των φορτηγών) τα οποία κινούνται στον αυτοκ/μο Ε65 με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον κόμβο Κόμματος (χ/θ 5,700 του Ε65) προς τον ΑΘΕ (ρεύμα προς Θεσσαλονίκη). Στη συνέχεια, θα εκτρέπονται στον Κόμβο Ροδίτσας (χ/θ 212,575 του ΑΘΕ) προς Λαμία και μέσω του του Κόμβου Σερδάρη θα κατευθύνονται στον παράδρομο του ΑΘΕ και θα ακολουθούν τη διαδρομή που περιεγράφηκε παραπάνω.

Όλα τα φορτηγά οχήματα τα οποία κινούνται στον αυτοκ/μο ΑΘΕ και στον αυτοκινητόδρομο Ε65 με κατεύθυνση προς Αθήνα, κατόπιν υπόδειξης των τροχονόμων, θα σταθμεύουν προσωρινά σε σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων.

Κατεύθυνση Κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη

Όλα τα οχήματα (πλην των φορτηγών) τα οποία κινούνται στον αυτοκ/μο ΑΘΕ με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στον Η/Κ Σκάρφειας (χ/θ 185,127 του ΑΘΕ) και στη συνέχεια μέσω επαρχιακής οδού Κόμνηνας- Ρεγκινίου (Ρεγκίνι) και επαρχιακής οδού Αταλάντης – Εξάρχου (Μόδι) θα εισέρχονται στην εο Λαμίας – Λιβαδειάς (χ/θ 58,500). Ακολούθως, θα εισέρχονται στην εθνική οδό Θερμοπυλών – Ιτέας (χ/θ 21) και στην 13 χ/θ αυτής θα εκτρέπονται αριστερά στην πεο Αθηνών – Λαμίας. Στη συνέχεια μέσω του Κόμβου Κόμματος και της συνδετήριας οδού, θα εισέρχονται στον αυτοκ/μο ΑΘΕ.

Όλα τα φορτηγά οχήματα τα οποία κινούνται στον αυτοκ/μο ΑΘΕ με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, κατόπιν υπόδειξης των τροχονόμων, θα σταθμεύουν προσωρινά σε σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων.

