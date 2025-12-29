Έκλεισε στις 12 το μεσημέρι από τους αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας η Ιόνια Οδός, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους σε όλη τη χώρα.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες η κυκλοφορία διεξάγονταν από μία λωρίδα κυκλοφορίας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων. Αυτή είναι η λωρίδα που έκλεισε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό.

Δείτε βίντεο

Νίκαια: Κλείνει από 16:00 ως 19:00 η παρακαμπτήρια οδός

Στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα, οι αγρότες σε συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. κλείνοντας την παλιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, περισσότερα από 1.500 τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στον κόμβο της Νίκαιας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί πομπή προς το κέντρο της Λάρισας, όπου θα γίνουν γνωστά τα αιτήματα των αγροτών και θα καλέσουν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κλείσιμο της παρακαμπτήριας οδού θα διαρκέσει από τις 16:00 έως τις 19:00, σήμερα το απόγευμα, ενώ για την Πρωτοχρονιά έχουν την πρόθεση να μην προβούν σε τέτοια δράση αλλά να αφήσουν ανοιχτές τις εναλλακτικές διαδρομές και να δοθεί στην κυκλοφορία η αερογέφυρα, η οποία βρίσκεται στον κόμβο της Νίκαιας.

Μάλιστα, οι αγρότες επιμένουν ότι δεν είναι η ώρα για διάλογο, εκτός εάν η κυβέρνηση απαντήσει συγκεκριμένα στα αιτήματά τους.

Μάλγαρα: Οι αγρότες δεν θα «μπλοκάρουν» την κίνηση στην ΠΑΘΕ έως και την Πρωτοχρονιά

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν το μεσημέρι της Δευτέρας, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Στην Εύβοια οι αγρότες θα προχωρήσουν σε εκ νέου αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας της Χαλκίδας, μία εκ των δύο χερσαίων προσβάσεων του νησιού, από τις 18.00 έως τις 20.00.

Κάστρο Βοιωτίας: Παραμένουν στο μπλόκο οι αγρότες

Στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο, με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας κλειστή στο ρεύμα προς Αθήνα για περίπου 5 χιλιόμετρα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό σε μία λωρίδα. Ανοιχτό είναι το μπλόκο της Θήβας και στα δύο ρεύματα. Τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στο οδόστρωμα, ενώ οι αποφάσεις για περαιτέρω ενέργειες λαμβάνονται καθημερινά από τη συνέλευση του μπλόκου.

Κλειστή από χθες η Περιμετρική Οδός της Πάτρας

Κλειστή παραμένει από χθες η Περιμετρική Οδός της Πάτρας, στο ύψος του κόμβου της Εγλυκάδας με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των οχημάτων να διοχετεύεται εκ νέου μέσω του αστικού ιστού της πόλης, προκαλώντας αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ ήδη προαναγγέλλουν ενίσχυση του συγκεκριμένου μπλόκου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών και το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν δίαυλοι επικοινωνίας με την κυβέρνηση προκάλεσε ταλαιπωρία στις Εθνικές Οδούς για χιλιάδες οδηγούς, που καθυστέρησαν στο δρόμο της επιστροφής μετά τα Χριστούγεννα. Ενδεικτικό είναι ότι οι καθυστερήσεις στη διαδρομή από Θεσσαλονίκη για Αθήνα έκαναν το ταξίδι να φτάνει και τις 10-11 ώρες.

Στην Κρήτη συμβολικός αποκλεισμός στα Μεγάλα Χωράφια

Σε μισάωρο αποκλεισμό του δρόμου στην εθνική οδό Χανίων – Ρεθύμνου στα Μεγάλα Χωράφια θα προχωρήσουν οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Χανίων σήμερα Δευτέρα, όπως γράφει το zarpanews.

Ο δρόμος θα κλείσει από τις 16.30 έως τις 17.00 ενώ λίγο αργότερα οι αγρότες θα αποφασίσουν για το πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες.

Η «Ζούγκλα» ετοίμασε ένα επίκαιρο οδοιπορικό, καταγράφοντας την εικόνα που αντικρύζουν σήμερα Δευτέρα 29/12 οι ταξιδιώτες, που επιχειρούν να διασχίσουν από Θεσσαλονίκη για Αθήνα τα μπλόκα των αγροτών.

Δείτε την εικόνα από τα διόδια των Μαλγάρων στις 10:00 το πρωί:

Η εικόνα λίγο πριν τις 11:00 το πρωί από το μπλόκο που βρίσκεται έξω από την πόλης της Κατερίνης και η εκτροπή κυκλοφορίας αναγκαστικά μέσα από τον αστικό ιστό προς τον κόμβο της Νέας Εφέσου:

Η εικόνα στον κόμβο της Νέας Εφέσου:

Η εικόνα στην σήραγγα των Τεμπών στις 11:30 το πρωί της Δευτέρας 29/12:

Δείτε την εικόνα από την εκπτροπή της κυκλοφορίας έξω από την Αγιά της Λάρισας και την υποχρεωτική παράκαμψη στην παλιά Εθνική οδό, στις 12:00 το μεσημέρι:

Μποτιλιάρισμα και διευθετήσεις από την Τροχαία στο φανάρι προς Κιλελέρ στις 12:10 το μεσημέρι:

Παράκαμψη στη Νέα Αγχίαλο για 300 μέτρα και μετά η κυκλοφορία επανέρχεται στον Ε75:

Η κάμερα της «Ζούγκλας» πέρασε στις 13:30 το μεσημέρι της Δευτέρας 29/12 από τον κόμβο του Μπράλου, με μία μικρή υποχρεωτική παράκαμψη 50 μέτρων. Δείτε το βίντεο:

Εικόνα από το μπλόκο της Νίκαιας