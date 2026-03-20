Το απόγευμα της Πέμπτης 19 Μαρτίου έκλεισε το λιμάνι της Σαντορίνης εξαιτίας κατολισθήσεων, με εντολή Εισαγγελέα.

Πιο συγκεκριμένα χθες το μεσημέρι σημειώθηκαν πτώσεις βράχων στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στις αρμόδιες Αρχές. Για λόγους ασφαλείας, ο δρόμος έκλεισε προσωρινά, καθώς υπήρχε έντονος φόβος για νέες κατολισθήσεις στην περιοχή.

Οι κατολισθήσεις προέκυψαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από ισχυρές βροχές στο νησί, σύμφωνα με το Cyclades24.

Εικόνες από την χθεσινή κατολίσθηση:

«Οι πτώσεις βράχων δεν συνδέονται με το περσινό σεισμικό φαινόμενο»

Ο καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας και Γεωτεχνικής Μηχανικής του ΕΜΠ, μεταξύ άλλων ανέφερε στην ΕΡΤ πως: «Δεν συνδέεται με το περσινό φαινόμενο, συνδέεται με τη γενικότερη σεισμικότητα της περιοχής».

«Από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 460 σεισμοί στην περιοχή της Σαντορίνης, αλλά λόγω του μικρού μεγέθους δεν έχουν ενοχλήσει κανέναν», τόνισε ο καθηγητής.

Δείτε το σχετικό βίντεο: