Λίγα λεπτά μετά τις 13.30, οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής, μαζί με τους συναδέλφους τους από τα Γιαννιτσά έκλεισαν το τελωνείο Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν, τουλάχιστον προς το παρόν, τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι αγρότες από τα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας έφτασαν στο τελωνείο των Ευζώνων λίγα λεπτά πριν από τη μία μετά το μεσημέρι, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα.

Αυτήν την ώρα πραγματοποιείται γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν συλλογικά τη μορφή και την κλιμάκωση της κινητοποίησής τους, καθορίζοντας και τα επόμενα βήματα για την εκπροσώπηση των αιτημάτων τους.