Συνελήφθη 46χρονος στη δυτική Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Πέμπτης και κατηγορείται για κλοπή, πλαστογραφία, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε από τις Αρχές στην περιοχή της Νικόπολης, να επιβαίνει σε κλεμμένο αυτοκίνητο που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια επιχείρησε να αποφύγει τον έλεγχο της αστυνομίας, ανέπτυξε ταχύτητα διενεργώντας παράλληλα επικίνδυνους ελιγμούς, παραβίασε διαδοχικά πινακίδες σήμανσης STOP και αφού διέσχισε τμήμα οδού κινούμενος στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσέκρουσε σε κράσπεδο πεζοδρομίου, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του οχήματος.

Μετά το ατύχημα, προσπάθησε να ξεφύγει και δεύτερη φορά, πεζός, αλλά συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

