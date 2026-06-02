Ήταν… αμούστακα παιδιά όταν είχαν ρημάξει από σούπερ μάρκετ και εστιατόρια, μέχρι φούρνους και πιτσαρίες. Οι τρεις ανήλικοι έκλεψαν από ποδήλατο, μέχρι τις εισπράξεις ξενοδοχείου. Άρπαξαν από διαμαντένιο κολιέ μέχρι ρούχα από κατάστημα με ενδύματα. Ο ένας έπιανε την κουβέντα στους υπαλλήλους την ώρα που ο συνεργός του άρπαζε ό,τι έβλεπε το μάτι του. Κάποιες άλλες φορές ζητούσαν να πάνε στην τουαλέτα των επιχειρήσεων και έβρισκαν την ευκαιρία να «τρυπώσουν» σε χώρους όπου είχαν πρόσβαση μόνο οι άνθρωποι του μαγαζιού.

«Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, πραγματοποιούσαν ανέπαφες συναλλαγές, με τις κάρτες που προηγουμένως είχαν αφαιρέσει, πριν προλάβουν οι ιδιοκτήτες αυτών να τις απενεργοποιήσουν», όπως αναφέρει και στο σχετικό δελτίο Τύπου της Aστυνομίας.

Όμως τα μέλη της «άγουρης» συμμορίας ήταν άπειρα και έκαναν λάθη, ενώ ταυτόχρονα δεν είχαν υπολογίσει την επιμονή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων που συγκέντρωσαν τα βίντεο από την δράση τους και τις λεπτομέρειες που τους ενοχοποιούσαν.

Ίδια ρούχα στις παράνομες πράξεις, ακάλυπτα πρόσωπα και ένα σωρό άλλες λεπτομέρειες που οδήγησαν τις Αρχές στη σύλληψη των νεαρών «ελαφροχέρηδων».

«Ο τρόπος δράσης τους έδειχνε ότι ήταν επιπόλαιοι, αλλά δεν τους έλειπε καθόλου θράσος, ενώ ταυτόχρονα ήταν άπληστοι και δεν σταματούσαν, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για μικρά παιδιά», λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «εξιχνιάστηκαν 26 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα και μία από οικία, σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Ομόνοια, Κυψέλη, Γαλάτσι, Αμπελόκηποι, Παλαιό Φάληρο, Περιστέρι, Αιγάλεω, Νίκαια). Το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισαν από την εγκληματική τους δράση υπολογίζεται σε 40.000 ευρώ».

Ποιος να φανταζόταν όμως ότι η συμμορία των ανήλικων που συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2023, και τότε τα μέλη της ήταν 15, 16 και 17 ετών θα δικαζόταν πριν από λίγες μέρες, επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά τους ρυθμούς… «χελώνας» των Ελληνικών Δικαστηρίων που παρά τις, κατά καιρούς, εξαγγελίες περί «γρήγορης απονομής της δικαιοσύνης», παραμένουν να κινούνται με σχεδόν… μηδενική ταχύτητα.

Ο συνήγορος τους, ποινικολόγος Δημήτρης Μπελδέκος, μιλώντας στο Ζougla.gr, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι πελάτες του, όταν διέπραξαν τις πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκαν, ήταν μόλις…. 15 ετών!

Παράλληλα υποστήριξε ότι «οι εντολείς μου κατηγορήθηκαν για 26 κλοπές που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά, κατά τηΝ περίοδο 2021-2022. Η ΕΛ.ΑΣ. συνέλεξε πλήθος υλικού από κάμερες κλειστού κυκλώματος και κατάφερε να σχηματίσει μια δεμένη δικογραφία και να παραπέμψει τους ανήλικους (τότε) εντολείς μου στο δικαστήριο. Αυτό που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι οι τρεις δράστες των κλοπών είχαν ηλικία από 15 έως 17 ετών. Τελικά το δικαστήριο, μετά από μια πολύωρη διαδικασία απεφάνθη ότι οι δράστες τέλεσαν τις αποδιδόμενες πράξεις και τους επέβαλε σκληρά αναμορφωτικά και θεραπευτικά μέτρα».

Όπως προκύπτει λοιπόν, η συμμορία εξαρθρώθηκε στις αρχές του 2023, όταν τα μέλη της ήταν έφηβοι μαθητές, και η δίκη πραγματοποιήθηκε με τεράστια καθυστέρηση, όταν πλέον οι κατηγορούμενοι είχαν ενηλικιωθεί προ πολλού.

Δικαστικοί κύκλοι επισημαίνουν στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα πως αυτή η δυσλειτουργία τελικά φέρεται πως αναδεικνύει και μια αντιφατική πραγματικότητα, καθώς το δικαστικό σύστημα καλείται να κρίνει και να σωφρονίσει ενήλικες πολίτες για παραπτώματα που διέπραξαν σε μια εντελώς διαφορετική και ανώριμη φάση της ζωής τους.