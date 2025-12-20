Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής προχώρησαν στην εξάρθρωση εγκληματική οργάνωσης που διέπραττε κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, τα οποία παραποιούσε και μεταπωλούσε σε πολίτες.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής κατά την οποία συνελήφθησαν τρία μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 36, 28 και 26 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 20 άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία και απάτη κατ’ εξακολούθηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επιπρόσθετα κατά την επιχείρηση συνελήφθη και ένας 28χρονος για διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή, η δράση της οποίας χρονολογείται τουλάχιστον από τα τέλη του 2022, με σκοπό τις κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση κλοπές οχημάτων από περιοχές της Αττικής και στη συνέχεια την παραποίηση των στοιχείων κυκλοφορίας των κλαπέντων οχημάτων, με σκοπό τη μετέπειτα πώληση τους σε ανυποψίαστους πολίτες.

Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αγόραζαν σε πολύ χαμηλές τιμές οχήματα που έφεραν εκτεταμένες υλικές ζημιές ή σοβαρά μηχανικά προβλήματα, τα οποία καθιστούσαν την επισκευή τους ασύμφορη από τους ιδιοκτήτες τους, ενώ οι μεταβιβάσεις των οχημάτων πραγματοποιούταν σε μέλη της οργάνωσης που δεν ανήκαν στην «επιχειρησιακή» ομάδα.

Στην συνέχεια, αφαιρούσαν με μηχανικό τρόπο από τα οχήματα, τα εγχάρακτα μέρη του οχήματος που έφεραν τον αριθμό πλαισίου ενώ παράλληλα διατηρούσαν την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας των εν λόγω οχημάτων.

Ακολούθως, η «επιχειρησιακή ομάδα» αφού ενημερωνόταν για τη μάρκα, τον τύπο και το χρώμα του οχήματος που αγοράστηκε, ξεκινούσε αναζητήσεις στην περιοχή της Αττικής για όχημα ίδιας μάρκας και με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Όταν εντόπιζαν τα εν λόγω οχήματα, τα αφαιρούσαν και τα οδηγούσαν σε «συνεργεία αυτοκινήτων» της εγκληματικής οργάνωσης, όπου αφαιρούσαν τα γνήσια τμήματα που έφεραν τον αριθμό πλαισίου του οχήματος και παράλληλα συγκολλούσαν τα αντίστοιχα τμήματα που αντιστοιχούσαν στο τρακαρισμένο όχημα.

Με τον τρόπο αυτό τα εν λόγω οχήματα «νομιμοποιούνταν», καθώς έφεραν τα εγχάρακτα χαρακτηριστικά των νόμιμα αποκτηθέντων τρακαρισμένων οχημάτων και ήταν έτοιμα προς πώληση.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξιχνιάστηκαν 25 περιπτώσεις κλοπής – παραποίησης οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

12 παραποιημένα οχήματα έτοιμα προς πώληση,

2 κλεμμένοι κινητήρες αυτοκινήτων,

8 κινητά τηλέφωνα,

αεροβόλο πιστόλι και

πλήθος υπεύθυνων δηλώσεων μεταβίβασης οχημάτων.

Επιπρόσθετα σε οικία και κατάστημα ένας 28χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 708 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται από την ΕΛ.ΑΣ. οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δράσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ