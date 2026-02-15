Η… θεοσεβούμενη σπείρα έκλεβε ρούχα από καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας και τα έκρυβε στο προαύλιο Εκκλησίας! Όμως Αστυνομικοί της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης Περιπολίων τους είχαν θέσει υπό παρακολούθηση και είχαν καταλάβει πως «έγδυναν» τα καταστήματα. «Δύο εκ των κατηγορούμενων εισέρχονταν σε καταστήματα όπου απασχολούσαν τους υπαλλήλους και οι υπόλοιποι -3- δράστες αφαιρούσαν προϊόντα, τα οποία τοποθετούσαν σε σακούλες».

Το επόμενο σημείο που πήγαιναν το κλεμμένο εμπόρευμα ήταν τα φυτά προαύλιου χώρου Ιερού Ναού, προκειμένου να μην εντοπιστούν από τις Αρχές. Όμως το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, όταν η ομάδα είχε βγει για «ψώνια», και αφού πήγε με κλοπιμαία στην κρυψώνα τη Εκκλησίας, βρέθηκαν με χειροπέδες τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας, κατηγορούμενοι για κλοπές κατά συναυτουργία.

Οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, «όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες κλοπών προϊόντων από τέσσερα καταστήματα του ιστορικού κέντρου της Αθήνας». Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.