Για κλοπή σε βάρος του ίδιου της του εγγονού συνελήφθη μια 64χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, η 64χρονη φέρεται να αφαίρεσε σταδιακά από την κατοικία του 31 ετών εγγονού της, τρεις χρυσές λίρες και τρία χρυσά κοσμήματα.

Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.