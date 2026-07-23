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Για κλοπή σε βάρος του ίδιου της του εγγονού συνελήφθη μια 64χρονη στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, η 64χρονη φέρεται να αφαίρεσε σταδιακά από την κατοικία του 31 ετών εγγονού της, τρεις χρυσές λίρες και τρία χρυσά κοσμήματα.
Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, ενώ σε βάρος της σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία.