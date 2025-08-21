Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 53χρονος ο οποίος ευθύνεται για κλοπές σε εκκλησίες στην Κίσσαμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος είχε κλέψει από Ιερούς Ναούς από ράσα μέχρι και… πετραχήλια, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και αρκετά είδη ένδυσης αστυνομικού.

Πώς έγι νε η σύλληψη

Πριν αρκετές ημέρες είχαν φτάσει στα γραφεία του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου καταγγελίες για διάφορες κλοπές σε Ιερούς Ναούς της περιοχής.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες και έφτασαν στα ίχνη του 53χρονου. Χθες, προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι του, όπου τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Παράλληλα, στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Είδη ένδυσης ιερέα (ράσο, ιερατικά καλπάκια-καπέλα, πετραχήλι, δερμάτινες ζώνες μοναχού με εκκλησιαστικά σύμβολα κ.α.)

Εκκλησιαστικά είδη (σάβανο, επίχρυσο δεσποτικό εγκόλπιο)

Έξι εκκλησιαστικές εικόνες

Ένα εκκλησιαστικό βιβλίο

Τέσσερα μπουφάν με διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ.

Ένα ζεύγος χειροπέδων,

Μια θήκη γεμιστήρων πιστολιού

Μια θήκη πτυσσόμενου κλομπ

Μια επιχειρησιακή ζώνη (εξάρτηση) με προσαρμοσμένα σε αυτήν θήκη πιστολιού, θήκη γεμιστήρα, θήκη κλομπ και θήκη χειροπέδων

Ένας λειτουργικός φορητός πομποδέκτης (ασύρματος)

Ένα θερινό πουκάμισο αστυνομικής στολής με διακριτικά σήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Ένα επιχειρησιακό γιλέκο, με διακριτικά σήματα της ΕΛ.ΑΣ.

Ένα αστυνομικό πηλίκιο και αστυνομικά τζόκεϊ, με διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ.

Δύο αεροβόλα όπλα

Έξι πακέτα με μεταλλικά σφαιρίδια

Ένα ξίφος

Τρία μαχαίρια

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου

Πηγή: cretapost.gr