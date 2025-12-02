Στον δεύτερο γύρο των εκλογών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Δεκεμβρίου, περνούν ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα.

Ο κ. Αναστασόπουλος κατέγραψε 22,49% (3.015 ψήφους), ενώ ο κ. Κουτσόλαμπρος ακολούθησε με 18,84% (2.526 ψήφους)· διαφορά 3,65% ανάμεσα στους δύο υποψηφίους.

Εκλογές ΔΣΑ: Η κατάταξη των υπολοίπων υποψηφίων

Μιχάλης Καλαντζόπουλος, 15,42% (2.067)

Αθανάσιος Καμπαγιάννης,14,59% (1.956)

Αλέξανδρος Μαντζούτσος, 13,44% (1.801)

Θωμάς Καμενόπουλος, 7,46% (1.000)

Αντώνης Αντανασιώτης, 4,23% (567)

Θέμης Σοφός, 3,53% (473)

Εκλογές ΔΣΑ: Οι δηλώσεις των δύο

Ο Δημήτρης Αναστασόπουλος έκανε λόγο για «ένα πρώτο μεγάλο βήμα αλλαγής στον ΔΣΑ», ευχαριστώντας τους συναδέλφους «για την ισχυρή πλειοψηφία και την άνετη πρώτη θέση».

Τόνισε ότι η συμμετοχή των δικηγόρων «στέλνει ισχυρό μήνυμα ενότητας», υπογραμμίζοντας πως «την επόμενη μέρα δεν περισσεύει κανείς».

Παράλληλα, συνεχάρη τους συνυποψηφίους του για «μετριοπάθεια και πολιτικό πολιτισμό» και κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στον β’ γύρο, ώστε «η δικηγορία να περάσει στην επόμενη δεκαετία».

Ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος ευχαρίστησε τους δικηγόρους «από καρδιάς» για τη στήριξη, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή «δείχνει τη βούληση για έναν ανεξάρτητο, ζωντανό και διεκδικητικό Σύλλογο, μακριά από κομματικές εξαρτήσεις».

Υπογράμμισε ότι η προεκλογική του εκστρατεία έγινε «χωρίς δαπανηρά μέσα, αφίσες και μαζικά μηνύματα» και πως αυτό το ήθος «θα συνεχιστεί».

Κάλεσε τους δικηγόρους να «επιλέξουν το μέλλον του Συλλόγου» στον δεύτερο γύρο, για έναν ΔΣΑ «ισχυρό, παρεμβατικό και πραγματικά δίπλα στα μέλη του».

Στην Θεσσαλονίκη Φινοκαλιώτης και Πρωτοπαπαδάκη στον επαναληπτικό γύρο

Ο Δημήτρης Φινοκαλιώτης και η Μαρία (Μαρούσα) Πρωτοπαπαδάκη θα διεκδικήσουν σε μία εβδομάδα την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ), σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου των αρχαιρεσιών.

Ο πρώτος – επικεφαλής του συνδυασμού «Δικηγορική Πρωτοπορία» – συγκέντρωσε ποσοστό 28,46% (1.096 ψήφους), ενώ η δεύτερη – επικεφαλής του συνδυασμού «Μαζί για τη Δικηγορία» – έλαβε ποσοστό 18,49% (712ψήφους).

Ο επαναληπτικός γύρος ανάμεσα στους δύο υποψηφίους θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Δεκεμβρίου.

Συνολικά ψήφισαν 3.956 δικηγόροι επί συνόλου 6.747 εγγεγραμμένων μελών (ποσοστό συμμετοχής 58,63%). Βρέθηκαν 3.851 έγκυρα ψηφοδέλτια, 34 άκυρα και 71 λευκά.

Κάθε ψηφοφόρος ψήφισε ξεχωριστά για την εκλογή προέδρου και συμβούλων από τους συνδυασμούς. Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων από την κάλπη των υποψήφιων συμβούλων ήταν μέχρι αργά σε εξέλιξη.

Αναλυτικά, οι 10 υποψήφιοι πρόεδροι έλαβαν τα παρακάτω ποσοστά (ψήφους):

– Δημήτρης Φινοκαλιώτης 28,46% (1.096 ψήφοι)

– Μαρία (Μαρούσα) Πρωτοπαπαδάκη 18,49% (712)

– Γιάννης Στεφάνου 16,07% (619)

– Παναγιώτης Γιαννόπουλος 9,09% (350)

– Πέτρος Σαμαράς 7,35% (283)

– Χαράλαμπος Κουρουνδής 6,31% (243)

– Βασίλης Σιαπέρας 5,71% (220)

– Ηλίας Γκίνδης 4,65% (179)

– Μιχάλης Κωνσταντινίδης 3,58% (138)

– Ζωή Μιζέλη 0,29% (11)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ